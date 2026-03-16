Mexiko bricht Guinness-Weltrekord für die "größte Fußballklasse der Welt" zur Feier der bevorstehenden Weltmeisterschaft

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Mexiko bereitet sich auf die Weltmeisterschaft 2026 vor, die gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und Kanada ausgerichtet wird, und am Sonntag, den 15. März, war Ciudad de México Gastgeberin der "Weltgrößten Fußballklasse", offiziell von Guinness World Records anerkannt, mit Vertretern, die zum Zócalo eingeladen wurden, der Hauptmannschaft in Ciudad de México, das in ein riesiges Fußballfeld verwandelt wurde, das in drei Bereiche mit den Farben der mexikanischen Flagge unterteilt ist. wo fast 10.000 Menschen an mehreren Ballübungen über 35 Minuten teilnahmen (eine Zeit, die mit Guinness vereinbart wurde, um den Weltrekord zu beanspruchen).

Clara Brugada, Bürgermeisterin von Ciudad de México, sagte: "Es sind noch 86 Tage bis zur Weltmeisterschaft, und mit dieser riesigen Klasse heute sagen wir laut und deutlich in Mexiko-Stadt, dass die Weltmeisterschaft bereits begonnen hat", wie EFE berichtete. Mehrere ehemalige mexikanische Profispieler nahmen an der Veranstaltung teil, die den bisherigen Rekord übertraf, der letzten Juni in Seattle aufgestellt worden war.

Mexiko wird vor der Weltmeisterschaft außerdem versuchen, mit der "Größten Welle der Welt" einen weiteren Weltrekord zu brechen, jedoch statt im Stadion im Paseo de la Reforma, der größten Allee der mexikanischen Hauptstadt.