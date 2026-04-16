Metroidvania Akatori erscheint im Mai auf PC und Konsolen

Die Flut von Videospiel-Shows und -Übertragungen setzt sich auch 2026 fort. Schon heute haben wir eine Xbox-ausgerichtete Metro 2039 Showcase gesehen, nur um gefolgt von der Galaxies Spring Showcase zu werden, einer Sendung, die eher um kommende AA- und Indie-Projekte herum gedacht ist.

Zu diesem Zweck zeigte der Entwickler Contrast Games im Rahmen der Präsentation einen Blick auf seinen Metroidvania-Titel namens Akatori. Der Auftritt beinhaltete nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch die Bestätigung des Veröffentlichungsdatums des Spiels, der für den 28. Mai für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch angesetzt ist.

Was Akatori bietet, so wird uns gesagt, dass die Spieler die Rolle von Mako übernehmen, während sie kämpfen, um zu verhindern, dass der Bernsteinsturm weiteres Chaos anrichtet, während er sich über Reiche und Epochen ausbreitet und jedes Lebewesen vergiftet, das er berührt.

Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer zu Akatori an.