Meta Entlassung von 8.000 Mitarbeitern, während weiterhin in KI investiert wird

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Erst vor etwa einem Monat begann ein Bericht zu kursieren, in dem vorgeschlagen wurde , Meta stehe kurz vor einer gewaltigen Welle von Entlassungen, etwa 20 % seiner weltweiten Belegschaft zu streichen, rund 16.000 Mitarbeiter zu entlassen und dies alles, um weitere Mittel für seine Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz bereitzustellen.

Auch wenn dieser Bericht nicht ganz korrekt war, genoss er eindeutig eine gewisse Glaubwürdigkeit, denn nun wird berichtet, dass Meta mit der Entlassung von 8.000 Mitarbeitern begonnen hat, also 10 % der Gesamtbelegschaft – alles um Ressourcen für weitere KI-bezogene Investitionen freizusetzen.

Diese Nachricht wurde von Bloomberg bekannt gegeben und bald von BBC News bestätigt, wobei das Personal angeblich gestern, am 23. April, informiert wurde, wobei dieser Schritt auch mit der Schließung von rund 6.000 offenen Stellenangeboten von Meta zusammenfiel.

Meta hat im Laufe der Jahre seine Belegschaft stetig reduziert, mit häufigen Entlassungsrunden. Diese Welle wird die größte sein, die das Unternehmen seit 2023 eingeleitet hat, was zeigt, dass die Ausgaben für KI für das Technologie- und Social-Media-Gigant immer wichtiger werden.