Meta entlässt Hunderte weitere

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Facebooks Muttergesellschaft Meta entlässt laut Engadget noch mehr Mitarbeiter. Hunderte weitere, und die Reality-Labs-Abteilung ist einer der Hauptempfänger in all dem.

Dennoch fehlen die gemeldeten 20%-Pläne zur Personalreduktion, die Anfang März durchgesickert wurden. Ende 2025 betrug die Belegschaft von Meta etwa 79.000 Mitarbeiter.

Meta versucht, laut Engadget "seine teuren Investitionen in KI-Infrastruktur auszugleichen, zu denen auch ein Plan gehört, bis 2028 600 Milliarden Dollar für Rechenzentren auszugeben". Weitere von Entlassungen betroffene Bereiche des Unternehmens sind Recruiting, Vertrieb, Facebook und die globalen Betriebsbereiche.

Im Januar hat Reality Labs über 1.000 Mitarbeiter verloren, und diese neue Entlassungsrunde folgt darauf.

Gleichzeitig zeigen SEC-Unterlagen, dass das Unternehmen ein lukratives neues Anreizsystem für sechs Führungskräfte plant: CTO Andrew Bosworth, CFO Susan Li, COO Javier Olivan und CPO Chris Cox. Sie werden voraussichtlich "mehr aktienbasierte Vergütung erhalten, die an die Leistung gebunden ist". Das könnte bis zu 2,7 Milliarden Dollar pro Führungskraft bedeuten.