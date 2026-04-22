Meta beginnt, Maus- und Tastaturbewegungen der Mitarbeiter für KI-Training aufzuzeichnen

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KI ist überall, aber sie braucht die Handlungen von echten Menschen und ihre Arbeit als Material, um sich selbst zu trainieren. Laut Tweak Town und berichtet von Reuters installiert Meta eine Tracking-Software auf den Computern aller Mitarbeiter, um Mausbewegungen und Tastenanschläge zu protokollieren. Die Idee ist, KI-Agenten auszubilden und zu entwickeln, die "Arbeitsaufgaben autonom ausführen" können, und insbesondere das Training von KI-Modellen in Bereichen zu beschleunigen, in denen sie Schwierigkeiten haben.

Diese Model Capability Initiative (MCI) wird offenbar auf allen arbeitsbezogenen Apps und Webseiten laufen, aber das ist noch nicht alles. Außerdem werden Screenshots von den Displays der Mitarbeiter gemacht. Natürlich wird das als etwas Positives dargestellt, was sich in einer Stellungnahme von Metas Sprecher Andy Stone zeigt.

"Wenn wir Agenten bauen, die Menschen helfen, alltägliche Aufgaben mit Computern zu erledigen, brauchen unsere Modelle echte Beispiele, wie Menschen sie tatsächlich nutzen – Dinge wie Mausbewegungen, Klicks und das Navigieren in Dropdown-Menüs."

Und was passiert, wenn entschieden ist, dass das KI-Modell bereit ist? Ist das der richtige Zeitpunkt, Leute zu entlassen, die bei der Ausbildung dieses KI-Modells geholfen haben? Wir werden abwarten müssen.