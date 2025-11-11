Messis Besuch im Camp Nou war nicht mit dem FC Barcelona abgesprochen, der keine Ahnung hatte, dass er kommen würde

HQ

Der Besuch von Leo Messi im Camp Nou überraschte den FC Barcelona ebenso wie seine Fans. Der argentinische Spieler betrat die Arbeiten seines ehemaligen Stadions und postete, dass er hofft, "eines Tages zurückzukehren und sich nicht nur als Spieler zu verabschieden, was ich nie tun durfte...", eine kryptische Nachricht, bei der sich viele Menschen fragten, ob der Spieler immer noch einen Groll gegen die Vereinsführung hegte, die zu seinem abrupten Abgang im Jahr 2021 führte.

Es stellte sich heraus, dass der Klub keine Ahnung hatte, dass Messi das Stadion besuchen würde, und es war stattdessen ein Überraschungsbesuch, den er mit seinem argentinischen Teamkollegen Rodrigo de Paul von Inter Miami machte, da Messi nach Spanien gereist war, um sich dann dem Rest der argentinischen Mannschaft in Alicante anzuschließen, um für ein Freundschaftsspiel am Freitag in Angola zu trainieren.

Laut Quellen, die dem Spieler und dem Verein nahe stehen, besuchten beide Spieler über EFE das Stadion und baten die Sicherheitskräfte, ihnen den Zutritt zum Stadion zu gestatten, das sich noch im Bau befindet, aber voraussichtlich in diesem Monat teilweise wieder für die Öffentlichkeit geöffnet wird.

Der Verein reagierte, indem er dieselben Bilder von Messis Instagram-Account teilte, was weiter zeigt, dass der Verein nicht an dem Besuch beteiligt war. Messis Beitrag ging viral, mit über 22 Millionen Likes nach 24 Stunden, Tendenz steigend, und ein virales TikTok von einem Paar, das ein romantisches Video aufnahm... als plötzlich Messi lässig hinter ihnen hergeht.