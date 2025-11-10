Leo Messi kehrt ins Camp Nou zurück und sendet eine kryptische Botschaft: "Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann, nicht nur als Spieler..."

HQ

Leo Messi besuchte die Werke des Camp Nou des FC Barcelona, und sein Instagram-Post erreichte innerhalb von zwei Stunden sieben Millionen Likes. "Letzte Nacht bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich von ganzem Herzen vermisse. Ein Ort, an dem ich unendlich glücklich war, an dem ihr mich alle tausendmal wie den glücklichsten Menschen der Welt fühlen lasst."

Er folgte mit einer kryptischen Nachricht: "Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann, und nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, was ich nie tun konnte..."

Messi verließ Barça im Sommer 2021, als der Verein seinen Vertrag nicht verlängerte und zu PSG wechselte, wo er zwei Jahre lang spielte. Dann wechselte er zu Inter Miami, nachdem es einige kurze Gerüchte über eine Rückkehr nach Barcelona gab, die nie stattfanden, und sich vor den Geschehnissen zwei Jahre zuvor in Acht nahm. Kürzlich hat er seinen Vertrag bei Inter Miami bis 2028 verlängert, bis dahin wird er also 41 Jahre alt sein. Messi deutete jedoch eine Rückkehr nach Barcelona an, aber wenn nicht als Spieler... als Coach?

Als nächstes steht für Messi das Conference-Halbfinale gegen Cincinnati in der MLS an, nachdem Inter Miami die Play-offs mit einem 4:0-Sieg gegen Nashville überstanden hatte, bei dem Messi einen Doppelpack erzielte. Letztes Jahr schafften sie es nicht so weit, obwohl sie die reguläre Saison mit rekordverdächtigen 74 Punkten beendeten.