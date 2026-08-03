Mehrere Ehrungen aus Nepal, Pakistan und Guinness-Weltrekorden nach dem Tod von zehn Bergsteigern, darunter Nirmal Purja,

HQ

Nach Tagen mühsamer Suche wurden die Leichen aller zehn Bergsteiger, die in einer Lawine am pakistanischen Broad Peak, dem zwölfthöchsten Berg der Welt, weggespült wurden, gefunden.

Unter den Opfern war Nirmal Purja, ein bekannter nepalesischer und britischer Bergsteiger, der mehrere Rekorde aufstellte, darunter als Erster die Gipfel des Mount Everest, Lhotse und Makalu innerhalb von 48 Stunden erreichte und damals der Schnellste, der alle 14 Achttausender innerhalb von sechs Monaten und sechs Tagen bestieg (eine Leistung, die in der Netflix-Dokumentation 14 Peaks dokumentiert wird: Nichts ist unmöglich).

Diese Tragödie macht es zum tödlichsten Unfall auf dem Broad Peak, und Irfan Arshad Khan, Präsident des Alpine Club of Pakistan, sagte, dass "der Verlust dieser mutigen Bergsteiger, die aus verschiedenen Nationen kamen, die durch ihre Leidenschaft für die Berge vereint sind, ein unermesslicher Verlust für die globale Bergsteigergemeinschaft ist".

Nepals Premierminister Balendra Shah zollte ebenfalls Purja und allen Opfern, fünf davon Nepalesen, Tribut und sagte, dass Purjas "Geschichte von Mut, Hingabe und Beitrag immer inspirierend bleiben wird".

Guinness World Records zollte Purja ebenfalls Tribut und erinnerte sich an seine zahlreichen Rekorde, darunter die meisten echten Gipfelbesteigungen der Achttausender (49 Besteigungen im September 2025) und als ältester Mensch, der den Everest-Lhotse ohne zusätzlichen Sauerstoff bestieg.

"Nims hat ständig die Grenzen dessen verschoben, wozu der menschliche Körper fähig ist, und eine Form des Bergsteigens vorangetrieben, die sowohl ihn als auch die gesamte Klettergemeinschaft herausforderte", sagte Guinness World Records Chefredakteur Craig Glenday.

Die bewegendste Würdigung war die, die Purjas Bruder Kamal auf Facebook schrieb: "Ich habe das Gefühl, meine ganze Welt verloren zu haben. Mein Bruder war nicht nur mein jüngerer Bruder – er war mein Herz. Obwohl unsere Herzen gebrochen sind, sind wir unglaublich stolz auf dich. Dein Vermächtnis wird ewig leben."