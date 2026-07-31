Vier Tote und sechs Vermisste nach einer Lawine am Broad Peak, Pakistan, darunter bekannte Bergsteiger

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Vier Bergsteiger wurden tot aufgefunden und sechs bleiben auf dem Broad Peak, einem 8.051 m (26.414 Fuß) hohen Berg im Karakorum in Pakistan, vermisst, nachdem sie am Donnerstag von einer Lawine weggerissen wurden. Zwei wurden zum Zeitpunkt des Schreibens identifiziert, aber ihre Leichen wurden noch nicht gefunden, und die anderen sechs Bergsteiger werden noch gefunden, doch viele erwarten das Schlimmste.

Unter den sechs noch fehlenden ist Nirmal Purja, ein 43-jähriger Bergsteiger und ehemaliges Mitglied der britischen Armee, der zwischen April und Oktober 2019 den Rekord brach, alle achttausend Meter zu besteigen, der damals schnellste Mount Everest, Lhotse und Makalu zu besteigen, sowie die erste Person, die den Mount Everest, Lhotse und Makalu innerhalb von 48 Stunden bestieg; er ist der Star der Netflix-Dokumentation 14 Peaks: Nothing Is Impossible.

Such- und Rettungsaktionen wurden vorerst wegen der Wetterbedingungen ausgesetzt. Alle zehn Bergsteiger gehörten derselben Gruppe an, und viele davon waren bekannte Kletterer, berichtet die BBC. Einer der beiden bestätigten Todesfälle ist Nadhira Al Harthy, die zweite Omani und erste omanische Frau, die den Everest bestieg.

Der Broad Peak ist einer der anspruchsvollsten Berge für Kletterer. Seit 1975 wurden auf dem Berg 39 Todesfälle gemeldet, wobei 2013 das tödlichste Jahr mit sechs Opfern war.