Mehr als 20 Länder werden an Trumps Board of Peace-Sitzung teilnehmen

HQ

US-Präsident Donald Trump wird am Donnerstag eine Sitzung seines Friedensrats in Washington ausrichten, an der mehr als 20 Länder teilnehmen sollen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Beamte sagen, die Mitgliedstaaten hätten über 5 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau im Gazastreifen zugesagt, zusammen mit Tausenden von Personal für eine vorgeschlagene internationale Stabilisierungskraft.

Das Board of Peace, das Trump im Januar während des Weltwirtschaftsforums in Davos ins Leben rief, wurde später durch eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen im Rahmen seiner Gaza-Initiative unterstützt. Während regionale Mächte wie die Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und Katar beigetreten sind, haben mehrere traditionelle westliche Verbündete eine vorsichtigere Haltung eingenommen.

Der Vatikan lehnte eine Teilnahme ab, wobei hochrangige Beamte vorschlugen, das Krisenmanagement solle den Vereinten Nationen unterstehen. Die Sitzung am Donnerstag wird sich voraussichtlich ausschließlich auf Gaza konzentrieren, auch wenn weiterhin Fragen bestehen, ob das Gremium seine Rolle auf andere globale Konflikte ausweiten könnte...