Megabonk ist bereits ein Millionenseller

Als wir kürzlich unsere Rezension zu Megabonk veröffentlicht haben, haben wir das Spiel für seinen Unterhaltungswert hoch gelobt. Es überraschte uns mit seiner kompromisslosen kreativen Vision und seiner Fähigkeit, den Spieler weiterhin zu fesseln und auch völlig arrogant mit dieser Hingabe umzugehen. Wir sind sogar so weit gegangen, das Spiel als "eines der ganz Großen in diesem Genre" zu bezeichnen, und offensichtlich sind sich viele einig.

Wir sagen das, weil Megabonk bereits zu einem Ein-Millionen-Verkäufer geworden ist. Der X-Account des Spiels, der in den sozialen Medien enthüllt wurde, erklärt, dass es das Kunststück in nur zwei Wochen geschafft hat, was bedeutet, dass Entwickler Vedinad feiern wird, indem er "heute Abend Spaghetti mit EXTRA Soße isst".

Hast du schon Megabonk gespielt? Wenn nicht, ist es erwähnenswert, dass du ein Exemplar des Spiels auf Steam für nur 8,50 £ ergattern kannst.