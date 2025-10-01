Chungus Aura Skibidi Core, Giga Chad Rizz Balances Cringe und Base, Fanum Tax Bussin keine Obergrenze, während Goofy Ahh Gyatt Ratio fühlt sich an wie Ohio Doomposting, aber immer noch erschlagen. Verstehst du, was ich meine? Nein, natürlich nicht, denn es ist reines Kauderwelsch, das sich anhört, als hätte jemand versehentlich einen kaputten Router in einen Fleischwolf gesteckt und das Ergebnis dann als Sprache bezeichnet. Und doch leben wir in einer Zeit, in der Kinder, Jugendliche und Menschen, die es besser wissen sollten, dieses Zeug täglich mit der gleichen selbstsicheren Selbstsicherheit ausspucken, als würden sie Shakespeare zitieren. Deshalb bin ich genauso beeindruckt wie übel, wenn ich tatsächlich ein Fragment dieses "Skibidi-Toiletten-Hirnfäule"-Kauderwelschs verstehe. Die heutige Meme-Sprache ist nicht nur unverständlich, sie ist aktiv betäubend, eine Art digitaler Aussatz, der jede Nachdenklichkeit auffrisst. Und da kommt Megabonk ins Spiel und rüttelt mich auf. Auch wenn das Spiel vor genau dem Elend trieft, das ich online zu vermeiden versuche, ist es auch so unhöflich, so verdammt gut, dass ich bereit bin, meinen Stolz herunterzuschlucken und ein "Du hast ded - vielleicht er Skill-Problem?", das auftaucht, wenn ich sterbe, und akzeptiere es einfach als Teil des Pakets.

Aber wir müssen ein bisschen zurückspulen, sonst wird dies nur ein weiterer Text, in dem ich in der Tastaturwut über den Niedergang der Kultur stecken bleibe. Zurück zum Dezember 2021. Kaum hatte sich der Schnee gelegt, Weihnachten stand vor der Tür, und während einige herumsaßen und versuchten, sich auf Halo: Infinite zu freuen, donnerte aus dem Nichts ein völlig anderes Spiel herein, fast wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von einem Freund, von dem man nicht wusste, dass man ihn hatte. Vampire Survivors. Ein kleines Pixelspiel, das aussah, als hätte jemand Castlevania genommen, es auf einen hypnotischen Kern aus klickendem Dopamin reduziert und es in ein neues Genre entfesselt, das nicht einmal wusste, dass es existiert. Es wurde alles Mögliche genannt - "Bullet Heaven", "Survivor-like", "Auto Shooter" - aber was wirklich passierte, war, dass Tausende von Spielern erkannten, dass das Gefühl, mitten in einem apokalyptischen Inferno zu stehen und Kugeln, Feuer, heilige Bibeln und Messer auf Horden von Feinden abzufeuern, eines der reinsten Highs war, das man für Taschengeld an Steam kaufen konnte. Vampire Survivors öffneten die Schleusen, und heraus strömten Brotato, Halls of Torment, Soulstone Survivors, 20 Minutes Till Dawn und mehr.

Jetzt, fast vier Jahre später, stehen wir hier und sehen, wie Megabonk die Bühne betritt, bereit, das Vermächtnis weiterzuführen. Und glauben Sie mir, ich spiele schon lange genug, um das mit Sicherheit sagen zu können: Es tut es mit aller Macht. Während Vampire Survivors uns Pixelnostalgie in zwei Dimensionen bescherte, bietet Megabonk einen wesentlichen Schritt in Richtung 3D. Stell dir eine PlayStation 1-Ästhetik vor, mit diesen leicht abgehackten Animationen und blockigen Charakteren, die sich damals futuristisch anfühlten, heute aber eher an geformte Lego-Teile erinnern. Und doch – oder gerade deshalb – passt es perfekt hierher. Das rohe, kantige Gefühl funktioniert perfekt im Kontext, als hätte der Entwickler etwas verstanden, was wir anderen vergessen haben: dass Unvollkommenheit Stil sein kann. Auch die Klangkulisse tut ihr Übriges, ein Retro-Feeling in jeder Note, aber immer mit einer Intensität, die den Puls höher schlagen lässt. Ich würde es fast Stressmusik nennen, aber es ist ein Stress, der auf die richtige Art und Weise kitzelt, wie Kaffee, der das Herz ein wenig zu schnell schlagen lässt, aber gleichzeitig den ganzen Körper glücklich macht.

Werbung:

Wir erkennen die Grundformel. Du tötest Feinde, sie spucken XP-Kristalle aus, du sammelst genug und steigst auf. Aber erst wenn du deine Upgrades - hier "Folianten" genannt - auswählst, wird es wirklich interessant. Die Waffen und Vorteile reichen von trivial mächtig bis geradezu absurd, und sie glänzen in der Mischung. Es könnte höherer Schaden, schnelleres Tempo, größere Projektile oder warum nicht ein Doppelsprung sein, der plötzlich das gesamte Spielgefühl verändert? Denn das ist der Punkt, an dem Megabonk einen Schritt weg von seinen Vorgängern macht. Hier reicht es nicht aus, in der Mitte des Bildschirms still zu stehen und die Hölle sich selbst ausspucken zu lassen. Hier springst du. Hier gleiten Sie auf den Knien, als wären Sie Tony Hawk in Zeitlupe. Hier wirfst du dich auf ein Skateboard oder ein Schwert und surfst durch ein Meer von Feinden. Und in manchen Fällen klettert man sogar die Wände hinauf. Es ist verrückt. Es ist Chaos. Und genau deshalb funktioniert es. Wenn du den perfekten "Build" hast, bei dem jeder Feind in Konfetti und EP explodiert und der ganze Bildschirm wie ein epileptisches Feuerwerk blinkt, dann macht Megabonk nicht nur Spaß, sondern ist Seelenpflege.

Und der Inhalt, meine Güte, er hört nie auf. Zwanzig Charaktere, alle mit deutlich unterschiedlichen Stilen, Stärken und Fähigkeiten. Ein Ritter hier, ein Ork dort, ein Skelett auf einem Skateboard für diejenigen, die eine Balance zwischen Todestrotzigkeit und Straßenglaubwürdigkeit suchen, ein Scharfschütze mit einem Busch als Ghillie-Anzug. Es ist ein Karneval der Absurditäten, aber das ist auch der Grund, warum er so abwechslungsreich ist, dass man ständig den nächsten freischalten möchte. Das Waffenset ist genauso umfangreich, mit unzähligen Upgrades, Kombinationen und kleinen Verfeinerungen, die dafür sorgen, dass keine zwei Runden gleich sich anfühlen. Fügen Sie Herausforderungen, Erfolge und Modifikationen hinzu, die das Spiel für diejenigen, die sich selbst auf gesunde Weise hassen, noch schwieriger machen, und Sie haben ein Spielerlebnis, das praktisch bodenlos ist.

Hat Ihnen Vampire Survivors gefallen? Dann brauchst du gar nicht mehr darüber nachzudenken. Megabonk ist ein Muss. Ich kann wirklich nur einen Dorn im Auge finden, und es ist derselbe, mit dem ich begonnen habe: die Memeifizierung. Ich hätte darauf verzichten können, denn ehrlich gesagt, das Geschwätz über "Geschicklichkeitsprobleme" auf dem Bildschirm, wenn man stirbt, macht ungefähr so viel Spaß wie jemand, der Family Guy in einer Beerdigungsrede zitiert. Aber es ist nichts, was das Gesamterlebnis ruiniert. Wenn du da stehst und Wellen von Skeletten, Schleimmonstern und Bossen in der Größe von genetisch veränderten Riesenschweinen zerquetschst, ist es dir egal, dass irgendein Entwickler eine alberne Ahh-Anspielung eingebaut hat. Dann gibt es nur noch dich, den Bildschirm und einen Dopamin-Tsunami, der alle Gedanken an Zeit, Verantwortung und Alltag wegspült.

Werbung:

Das ist vielleicht das einzige wirkliche Problem. Nicht die Memes, nicht die Schwierigkeit, nicht einmal die blockartigen Animationen. Es ist so, dass die Stunden verschwinden. Du sitzt da und plötzlich ist der ganze Abend weg, die Kinder warten noch im Kindergarten und das Abendessen im Ofen hat sich in ein Stück Holzkohle verwandelt. Megabonk ist eine Zeitmaschine, die nur in eine Richtung fährt: vorwärts, schneller als du reagieren kannst. Und wenn man ein paar Runden später aus seiner Trance erwacht, ist es jedes Mal das gleiche Gefühl, eine Mischung aus Euphorie und mildem Selbsthass. Aber das ist der Punkt. Deshalb spiele ich. Megabonk ist, kurz gesagt, ein hervorragender Vertreter seines Genres. Es macht süchtig, lohnt sich und ist genauso verrückt, wie es sein muss, um sich in einem mit Klonen gesättigten Markt abzuheben. Und auch wenn ich mir manchmal jedes Mal die Augen ausreißen möchte, wenn mich jemand an "Skibidi-Toilette" erinnert, sitze ich immer noch hier und lächele, während ich auf "noch eine Runde" drücke. Weil es so gut ist.

Hier sind wir nun, nach Stunden intensiven Button-Mashings und einem Dopaminbad, das direkt über unsere Großhirnrinde gegossen wurde, mit einem Gefühl, das nicht geleugnet werden kann: Megabonk ist ein Riesenerfolg. Es ist roh, süchtig machend und gefährlich einfach, sich darin zu verlieren. Ein Spiel, das Ihnen Zeit stiehlt und dies mit einer so offensichtlichen Arroganz tut, dass Sie sich fast dafür bedanken und verbeugen, dass Sie von seiner Maschinerie verschlungen wurden. Und genau deshalb landet das Rating dort, wo es landet. Eine perfekte Neun. Nicht nur, weil sie das Erbe von Vampire Survivors verwaltet, sondern auch, weil sie dies mit ihrer eigenen verdrehten Seele tut, die sich weigert, poliert oder gezähmt zu werden. Megabonk ist ein Statement, ein Ausbruch, eine Sucht, und genau deshalb verdient er es, als einer der ganz Großen des Genres in die Geschichte geschrieben zu werden.