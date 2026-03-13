Jack Draper und Daniil Medwedew streiten über die Hindernisstrafe in Indian Wells

HQ

Jack Draper beendet seine Titelverteidigung in Indian Wells mit einer Niederlage gegen Daniil Medvedev mit 6:1, 7:5, in einem Spiel, das von großer Kontroverse geprägt war, da der russische Spieler eine Hindernis für den britischen Spieler angriff und von den Zuschauern ausgebuht wurde. Das geschah während einer Rallye, in der Draper aufschlug, wobei der zweite Satz 5:5, 0:15 stand.

Draper streckte kurz die Arme aus, um zu signalisieren, dass er dachte, Medvedevs Schuss sei ausgefallen. Die Rallye ging weiter, und Medwedew verfehlte den Punkt. Der Russe bat jedoch den Stuhl-Schiedsrichter, die Rallye zu überprüfen und zu prüfen, ob Draper durch seine Geste eine Behinderung begangen hatte, da sie den Spieler hätte ablenken können.

Der Schiedsrichter überprüfte ihr Tablet und verhängte Draper eine Hindernisstrafe, "weil er im Ballwechsel etwas anders getan hat, als man es normalerweise tun würde", wodurch Medvedev den Punkt zugestanden und so den Spielverlauf möglicherweise verändert wurde. Dies wurde von den Zuschauern in Kalifornien mit vielen Buhrufen quittiert. Medwedew gewann das Spiel, das Drapers Aufschlag brach, und gewann schließlich das Match im folgenden Spiel.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass ich betrogen habe", sagte Medwedew, obwohl er sich dabei nicht gut fühlte

In einem höflichen Händedruck nach dem Kampf sagte Medvedev: "Wenn du sauer auf mich bist, tut es mir leid." Draper antwortete: "Ich bin es überhaupt nicht, ich glaube nur nicht, dass es dich genug abgelenkt hat." "Ich fühle mich nicht gut", fügte Medvedev hinzu, wobei Draper seinem Rivalen versicherte, dass er das Match fair gewonnen habe und es eine faire Entscheidung sei, aber trotzdem dachte, dass seine Geste ihn nicht genug ablenkte.

"Fühle ich mich gut dabei? Nicht wirklich, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich betrogen habe. Ich lasse den Schiedsrichter entscheiden", erklärte Medwedew später in einem Beitrag gegenüber der BBC. "War ich ein bisschen abgelenkt? Ja. Reicht das, um den Punkt zu gewinnen? Ich weiß es nicht. Wenn du auf die erste Vorhand schaust, die ich danach tue, glaube ich, hätte ich einen besseren Schlag machen können, wenn Jack keine Geste gewesen wäre."