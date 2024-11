ATP Finals 2024: erste Ergebnisse und Spiele am Montag und Dienstag

HQ

ATP Finals begann am vergangenen Sonntag, dem 10. November, mit den ersten beiden Spielen und wird bis zum nächsten Sonntag, dem 17. November, für den letzten ATP-Wettbewerb in dieser Saison andauern. Bei diesem Wettbewerb, der in Turin ausgetragen wird, treffen in einer Gruppenphase die acht besten Spieler der Welt aufeinander, bevor am Samstag im Halbfinale die beiden besten Spieler jeder Gruppe aufeinandertreffen.

Dabei handelt es sich um Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur und Andrey Rublev. Novak Djokovic musste verletzungsbedingt absagen.

Ergebnisse der ATP Finals vom Sonntag, 10. November

Gestern holte Jannik Sinner seinen ersten Sieg gegen Alex de Minaur: 6:3, 6:4.

Auch Taylor Fritz schlug Daniil Medvedev mit 6:4, 6:3. Alle vier spielen in der gleichen Gruppe.

Heute, am Montag, den 11., spielt Carlos Alcaraz um 14 Uhr MESZ (13 Uhr britischer Zeit) gegen Casper Ruud, und Zverev trifft um 20:30 Uhr MESZ (19:30 Uhr britischer Zeit) auf Rublev. Am Dienstag geht es zurück zur ersten Gruppe: Medvedev gegen de Minaur und Sinner gegen Fritz.