Barça durchbricht endlich eine sechs Spiele andauernde Niederlagenserie gegen Bayern München und bereitet die Bühne für den El Clásico

HQ

Barça brach endlich den Fluch, den sie gegen Bayern München hatten, gegen die sie seit 1998 vierzehn Mal antraten und nur zweimal gewannen. Das schicksalhafte 2-8 im Jahr 2020 ist vielen Culés noch frisch in Erinnerung, aber die Geschichte wiederholte sich in den Jahren 2021 und 2022.

In der Gruppenphase der Champions League 2021-22 verlor Barça sowohl zu Hause als auch in München mit 0:3. Das Gleiche geschah am 26. Oktober 2022, als diese beiden Teams das letzte Mal aufeinandertrafen. Zwei Jahre später sieht die Situation ganz anders aus: Barça feierte seinen ersten Sieg seit 2015 gegen die Bayern, auch dank Bayern-Legende Robert Lewandowski.

Barça glänzte jedoch dank der neuen Generation. Der größte Teil des Kaders von 2-8 ist verschwunden und wurde durch jüngere Spieler ersetzt, viele noch Teenager, die bewiesen haben, dass sie der Aufgabe gewachsen sind, gegen europäische Giganten wie Bayern anzutreten.

Barças junge Generation weist den Weg zu neuen europäischen Triumphen

Lamine Yamal, Fermín López, Pedri, Gavi, Cubarsí, Pau Víctor... Sie alle haben an einem Sieg teilgenommen, der über seine unmittelbare Bedeutung hinaus in Erinnerung bleiben wird. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Bayern in dieser Ligaphase aus der Champions League ausscheiden, aber die Moral in Deutschland ist niedrig und in Barcelona überschwänglich, nur zwei Tage vor dem Duell mit Real Madrid im El Clásico.

Beide Mannschaften haben in dieser Woche den Rivalen aus dem deutschen Meisteramt besiegt, beide mit Hattricks ihrer brasilianischen Stars (Raphinha, der 100 Spiele für Barça feierte). Aber für Barça hat man das Gefühl, dass sich das Blatt endlich wendet, Madrid in der LaLiga hinter sich lässt und sich als einer der stärkeren Kandidaten auf den Gewinn der Champions League zehn Jahre später herausstellt.