Max Verstappen und Christian Horner entlarven Gerüchte über einen Wechsel zu Aston Martin für 1 Milliarde Pfund

HQ

Max Verstappen wird in diesem Jahr seine zehnte Saison bei Red Bull beginnen und hofft auf seinen fünften Weltmeistertitel, der ihn neben Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Juan Manuel Fangio in den Olymp der Formel-1-Fahrer führen würde. In den letzten Tagen kursierten jedoch Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Aston Martin.

Demnach hatte sich Aston Martin mit einem Vertrag über 1 Milliarde Pfund an Verstappen gewandt, in der Hoffnung, dass er Red Bull verlassen würde, bevor sein aktueller Vertrag 2028 ausläuft. Das wäre ein großer Schritt in der Formel-1-Landschaft, so groß wie der Wechsel von Hamilton zu Ferrari, und einer, der zusammen mit der Verpflichtung von Ingenieur Adrian Newey für das Auto 2026 Aston Martins Chancen katapultieren würde, nach mittelmäßigen Saisons ein Top-Team zu werden.

Während des F1 75-Events in London in der vergangenen Woche entlarvten sowohl Verstappen als auch Christian Horner, Teamchef bei Red Bull, diese Gerüchte. "Es ist eine Menge Geld! Ehrlich gesagt, wenn ich das lese, ist es das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Der einzige Kontakt, den ich mit ihnen hatte, drehte sich um GT3 für dieses Jahr. Das wars. Es gibt nicht wirklich viel zu sagen, weil es nichts gibt", sagte der niederländische Meister und bezog sich dabei auf sein eigenes GT3-Team, Verstappen.com Racing, das eine Partnerschaft mit Aston Martin eingehen wird, "aber es bin nicht ich persönlich, der fährt".

Horner reagierte auch auf die Gerüchte und sagte: "Ich weiß, dass ihr [die Medien] alle Spalten zu füllen habt, die ihr im Winter füllen müsst, aber ein Milliarden-Pfund-Fahrer, eine Milliarde Dollar, das wäre eine atemberaubend große Menge Geld", und bezweifelte den Wahrheitsgehalt der Gerüchte und fügte hinzu, dass "ich denke, Max ist sehr glücklich in der Umgebung, in der er sich befindet".