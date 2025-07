Max Verstappen spricht zum ersten Mal über die Entlassung von Christian Horner

HQ

Mit dem Training für den Großen Preis von Belgien, das am Freitag beginnt, hatte Max Verstappen keine andere Wahl, als sich mit der Presse zusammenzusetzen und endlich die Entlassung von Red Bull Racing Christian Horner zu kommentieren, inmitten von Gerüchten über einen Groll zwischen den beiden, wobei einige glauben, dass der Einfluss von Max und seinem Vater Jos Verstappen eine große Rolle bei Horners Entlassung gespielt hat.

Er verbarg das Riff nicht: "Ich denke, dass die Leute hier und da eine Meinungsverschiedenheit haben können, und ich erwarte tatsächlich, dass das passieren wird, denn wenn sich alle immer einig sind, gibt es ein Problem. Man muss unterschiedliche Meinungen haben" (via Motorsport).

Er spielte jedoch die Bedeutung seines Ausstiegs herunter. "Ich glaube nicht, dass es für meine Entscheidung in der Zukunft eine Rolle spielen wird, und das Einzige, was zählt, ist, dass wir am Auto arbeiten und es so schnell wie möglich machen. Die letzten eineinhalb Jahre waren nicht das, was wir sein wollen. Jetzt versuchen wir, in diesem Jahr ein bisschen konkurrenzfähiger zu sein, aber sicher auch mit dem neuen Reglement."

Er erklärte jedoch nicht wirklich, wie er reagierte, als er die Nachricht hörte (anstatt "in dieser Welt können so etwas passieren". "Was auch immer sie entscheiden, es ist ihr volles Recht, zu tun, was sie wollen".

Er räumte jedoch ein, dass es im Rückblick zwar "keinen Sinn ergibt", aber "man schätzt diese 20 Jahre" und fügte sogar hinzu, dass "er für mich immer noch wie eine zweite Familie ist".

Verstappen deutete auch an, dass er länger als in dieser Saison bei Red Bull bleiben wird, nachdem Gerüchte über einen Wechsel aufgekommen waren: "Es besteht auch die Möglichkeit, dass ich morgen nicht aufwache. Dann gibt es also gar kein Fahren. Das Leben ist also unvorhersehbar. Aber generell bin ich sehr glücklich, wo ich stehe", erinnert er sich daran, dass er immer noch hofft, dort bis zum Ende seiner Karriere fahren zu können.