Großer Preis von Belgien: Wie kann man dieses Wochenende die Formel 1 sehen und wann findet sie statt?

Die Formel 1 kehrt nach ihrer ersten kurzen Sommerpause mit dem 13. Saisonrennen in Spa-Francorchamps, dem Großen Preis von Belgien, zurück. An diesem Rennwochenende ist das etwas anders: Da am Samstag das Sprintrennen stattfindet, gibt es nur ein Training am Freitagmorgen, bevor am Samstag um 12:00 Uhr MESZ (Ortszeit in Belgien) die Qualifikation für den Sprint stattfindet.

Das Rennen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die Rivalität zwischen den McLaren-Teams aufgrund der jüngsten Fehler von Oscar Piastris verschärft, die dazu führten, dass er seine Führung in der Fahrerwertung verringerte, während Lando Norris seinen dritten Sieg in Folge anstrebt.

Zeiten für den F1 Grand Prix von Belgien



FP1: Freitag, 25. Juli um 11:30 Uhr BST, 12:30 Uhr MESZ



Sprint-Qualifying: Freitag, 25. Juli um 15:30 Uhr BST, 16:30 Uhr MESZ



Sprint-Rennen: Samstag, 26. Juli um 11:00 Uhr BST, 12:00 Uhr MESZ



Qualifying: Samstag, 26. Juli um 15:00 Uhr BST, 16:00 Uhr MESZ



Rennen (44 Runden): Sonntag, 27. Juli, um 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



So sieht man den GP von Belgien live

Die Formel 1 ist in den meisten Ländern in der Regel auf kostenpflichtige Kanäle beschränkt. Hier ist eine Liste der offiziellen Sender des Großen Preises von Belgien.



Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4