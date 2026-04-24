Masters of Albion Entwickler reagieren bereits auf Spielerfeedback und arbeiten an Bugs am Launch-Tag

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Selbst mit den Kräften eines Gottes in der Hand kann man ein Spiel nicht immer perfekt zum Laufen bringen. Während Spieler in 22cans' Masters of Albion eintauchen, stoßen einige auf Probleme mit der Performance, The Heroes Guild und mehr. Der Entwickler hat bereits berichtet, dass er von diesen Problemen hört und an Lösungen arbeitet.

In einem neuen Beitrag auf Steam sagt 22cans, dass die Verbesserung von Leistung und Stabilität derzeit oberste Priorität hat und im Mittelpunkt eines neuen Updates stehen wird. Wir wissen nicht, wann dieses Update kommt, aber wir vermuten, dass es ziemlich schnell wird, da es gerade einer der Hauptpunkte ist, über die sich die Leute beschweren.

Die Anspielung auf The Heroes Guild kommt daher, dass Spieler es in ihren Durchläufen zu schnell feststellen. Es wird empfohlen, vorerst einfach am Tag vor dem Kauf und Bau zu laden, damit man Helden zu der vorgesehenen Zeit in den frühen Spielphasen anheuern kann. Es ist vielleicht nicht ideal für Spieler, die in Zukunft mehrere Durchläufe machen wollen, aber es ist eine weitere Priorität für eine Lösung.

Wenn du dir selbst unsicher bist, ob Masters of Albion ist, kannst du hier unsere vollständige Rezension des Spiels für weitere Details lesen.