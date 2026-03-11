Mass Effect 3 s Ende war so schlecht, dass EA zur schlechtesten Firma Amerikas gewählt wurde... Zweimal

HQ

Es muss nicht schön sein, einen Preis dafür zu bekommen, das schlechteste Unternehmen Amerikas zu sein. Es zweimal zu bekommen, muss schmerzhaft tun, nun ja, doppelt so sehr. Es ist zwar keine Auszeichnung, aber ein Indikator dafür, wie unzufrieden die Leute Anfang der 2010er Jahre mit EA waren, und Mass Effect war ein großer Grund dafür.

Zumindest ist das die Überlegung des ehemaligen EA-Managers Peter Moore. Moore hatte jahrelang Schlüsselpositionen im Gaming inne, unter anderem als Präsident von Sega of America, als Corporate Vice President der Interactive Entertainment Business Division von Microsoft (Xbox, für uns Laien) und war von 2012 bis 2017 COO von EA. In diesen Jahren sah Moore, wie das Unternehmen die Auszeichnungen für das schlechteste Unternehmen Amerikas gewann, und in einem Interview mit The Game Business machte er deutlich, dass er mit diesen Siegen immer noch nicht zufrieden ist.

"Bei EA wurden wir zwei Jahre in Folge zum schlechtesten Unternehmen Amerikas gewählt, wegen des Endes von Mass Effect." sagte Moore. "Das ist die Zeit, in der BP den Golf von Mexiko verschmutzt. Die Bank of America hat die Weltwirtschaft mit Subprime-Hypotheken zum Einsturz gebracht. Aber verdammter Colonel Shepard stirbt in Mass Effect 3, und das macht uns zur schlechtesten Firma Amerikas."

Wir erlauben Moores leichte Falscherinnerung an Shepards Rang, da es schon weit über ein Jahrzehnt her ist, dass der Charakter in einem Spiel war. "In dem Moment bin ich auf Twitter gesprungen. Ich fange an, mich mit Spielern und all dem Gepäck auseinanderzusetzen, das damit einhergeht. Ich fand, das war der beste Weg, herauszufinden, wie wir das Gesicht von EA vermenschlichen können. Ich habe diese Lektion, das Gesicht zu sein und mit Spielern in Kontakt zu treten, auf Fußball mitgenommen. Spieler sind unberechenbar, und Fußballfans sind unberechenbar. Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Weg war, nicht kalt und distanziert zu sein, wie es der Football-Club mit abwesenden amerikanischen Besitzern war", fuhr er fort. "Meine amerikanischen Besitzer waren nicht einverstanden. Sie mochten es nicht, dass ich mit Fans in den sozialen Medien interagierte. Sie empfanden es für unstaatsmännisch."

Moore hat oft die Dinge selbst in die Hand genommen. Er sieht sich schließlich als teilweise verantwortlich für die Konsolenkriege, daher ist klar, dass er sich selbst als Stück Spielegeschichte sieht. So wie das Ende von Mass Effect 3 und die Gegenreaktion, die es erhielt, als historischer Moment in Erinnerung bleiben.