Peter Moore sagt, er sei beteiligt gewesen, als "die Konsolenkriege begannen"

Wann begannen die ersten Konsolenkriege? Es gibt keine endgültige Antwort auf diese Frage, aber es ist vernünftig anzunehmen, dass es ungefähr zur gleichen Zeit geschah, als es mehr als eine Konsole zur Auswahl gab, wobei einige Spieler unvernünftige Anstrengungen unternahmen, um die Leute dazu zu bringen, das Format zu wählen, in das sie selbst investiert hatten. Seitdem ist es fast wie das Anfeuern eines Fußballteams, obwohl es kaum Unterschiede zwischen der PlayStation 5 und der Xbox Series X in Performance, Preis und Spielauswahl gibt.

Wie dem auch sei, der ehemalige Sega- und Xbox-Chef Peter Moore äußert sich nun in einem Interview mit The Game Business zu dem Thema und glaubt, einer der Personen zu sein, die am meisten zu dem oft ziemlich hitzigen Ton zwischen den Spielern beigetragen haben. Er erwähnt speziell seine Zeit bei Sega, einem Unternehmen, das oft harte Kampagnen gegen seine Konkurrenten durchführte (wer kann zum Beispiel vergessen, dass "Sega macht, was Nintendon't tat" in der 16-Bit-Ära). Als Sony Probleme hatte, PlayStation-2-Geräte auszuliefern, war Sega wieder dabei, und es war Moore, der die Fäden zog (transkribiert von Windows Central):

"Es war nerdig, oder? Es war [Bill Gates]! Es war [Steve Ballmer]! Wenn du das Video gesehen hast, hieß es 'Entwickler!' Entwickler!' Das ist dort das Nerd-Zentrum, und ich gehe hoch und esse mit Steve Ballmer zu Mittag, und er sagt: 'Wir haben keine Leute wie dich.' Er hatte mich auf der Bühne für Sega gesehen, wie ich irgendwie Schläge geworfen habe; Ich liebte es, Markenherausforderer zu sein und Sony alle möglichen, respektlosen Beschimpfungen zu geben. Eine meiner besten Printanzeigen zeigte ein kleines, rothaariges Kind, das so eine [spöttische Geste] machte, und 'Sega wünscht Sony alles Gute bei ihren Hardware-Engpässen.' Ich meine, wir haben uns die ganze Zeit gegenseitig verspottet. So begannen die Konsolenkriege."

Moore sagt außerdem, dass er Xbox in etwas einbauen wollte, das nicht an Microsoft, Windows, die Office-Suite und so weiter erinnert. Bill Gates verstand dies und stimmte der Entscheidung zu, was dazu führte, dass Xbox auf eigenen Beinen stand:

"In einem wichtigen Treffen mit Bill sagte ich: 'Schaut, ihr werdet die Xbox-360-Verpackung sehen. Du wirst Microsoft nirgendwo in der Nähe sehen. Wir werden eine Marke schaffen, die Xbox ist. Jetzt werden die Leute wissen, dass es Microsoft gehört, aber wir müssen uns von Excel, PowerPoint, Windows und NT Server abgrenzen – es muss anders sein. Und Bill sagte, zu seiner Ehre, 'Absolut.'... Und so haben wir eine Xbox-Marke geschaffen, in den folgenden Jahren ist viel passiert, aber heute zählt sie zu den Top 100 Marken der Welt. Und ich bin sehr stolz darauf, dass unser Team das in den Anfangstagen geschafft hat."

2007 verließ Peter Moore Xbox und hat sich seitdem an allem versucht, von der Leitung von EA Sports bis zum Liverpooler Fußballverein. Aber er hat Xbox nie ganz losgelassen und spricht gerne darüber, wie er an der Entwicklung der Xbox 360 beteiligt war und an Tribut-Events und ähnlichen Anlässen teilnahm. Wir erwarten, mehr von ihm zu sehen, wenn Xbox später im Herbst 25 wird.