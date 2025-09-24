Marvel's Wolverine sieht im PlayStation State of Play-Gameplay brutal und düster aus

HQ

Wir haben lange auf ein Update zum Titel von Insomniac Wolverine gewartet, und zum Glück hat dieser State of Play genau das präsentiert. In einem neuen Trailer sehen wir das gewalttätige und düstere Gameplay in Aktion und wie Insomniac die Tendenzen und Eigenschaften des mutierten Charakters X-Men, wie er in den Comics bekannt ist, widerspiegeln soll.

Wir sehen den ikonischen gelb-schwarzen Anzug, den Logan tragen wird, wir sehen, wie er Feinde mit seinen Adamanatium Klauen zerschneidet und in Stücke schneidet, wir sehen, wie er um die ganze Welt reist, nach Japan, Madripoor, Amerika und mehr, wir sehen, wie er auf verschiedene berühmte Gesichter wie Omega Red und Mystique trifft, Sehen Sie, wie er sein lückenhaftes Gedächtnis überwindet, und wir bekommen sogar einen Teaser, dass er sich auch mit der Bedrohung durch einen Sentinel Roboter auseinandersetzen muss.



Dann, nachdem der Trailer zu Ende war, bot Insomniac einen Entwickler-Tagebuch-Einblick, der viele der weiteren Schwerpunkte des Spiels untersuchte, einschließlich der Frage, wie Liam Mcintyre als Wolverine besetzt wurde und wie sie nicht vor Blut und Gewalt zurückschrecken, um sicherzustellen, dass sie die genaueste Version des Charakters liefern, die sie können.

Es wird nicht erwähnt, ob Insomniac Wolverine im selben Universum existiert wie sein Spider-Men, aber was wir wissen, ist, dass das Spiel wahrscheinlich in einem Jahr auf den Markt kommen wird, da ein Veröffentlichungsfenster im Herbst 2026 versprochen wurde.