Marvelous beendet die Partnerschaft mit Tencent, Story of Seasons Mobilspiel wird infolgedessen abgebrochen

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Die japanische Marvelous und die chinesische Tencent werden nicht mehr zusammenarbeiten. Letzteres hat seine Kapitalallokationspolitik überprüft und festgestellt, dass weitere Investitionen in Ersteres nicht mehr lohnenswert sind, womit letztlich die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen beendet wird.

Wie von GameBiz berichtet (danke, Automaton), ist die sechsjährige Vereinbarung durch Tencents Überarbeitung seines Anlageportfolios beendet, was bedeutet, dass Image Frame Investment (eine Tochtergesellschaft von Tencent) plant, ihre Aktien an Marvelous zu verkaufen.

Ein weiteres Nebenprodukt einer solchen Entscheidung ist, dass ein geplantes Story-of-Seasons-Mobile-Spiel gestrichen wird, wobei dieses Spiel seit 2019, als der Lizenzvertrag ursprünglich unterzeichnet wurde, teilweise in Arbeit ist.

Wir haben gesehen, dass Tencent seine nicht-chinesischen Investitionspläne in letzter Zeit zurückgefahren hat, und offenbar ist dies die jüngste Entwicklung auf diesem Punkt. Während diese Veränderungen früher größtenteils dem Westen zugeschrieben wurden, spürt Japan nun auch die Auswirkungen – was darauf hindeutet, dass Marvelous nicht das einzige von Tencent unterstützte japanische Unternehmen sein wird, das betroffen ist.