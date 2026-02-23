Tencent schließt TiMi Montreal nach fünf Jahren und ohne jegliche Bilanz

HQ

Es war ein widersprüchlicher Monat, ein Videospielfan zu sein, denn der Februar war übersät mit Qualitätsspielen und erschütternden Branchentrends, darunter geschlossene Studios und große Führungswechsel. Zu ersterem Punkt gesprochen: Es wurde nun berichtet, dass ein anderer Entwickler die Axt entlassen hat, ohne jemals zu zeigen, woran er gearbeitet hat.

Tencent hat beschlossen, TiMi Montreal zu schließen, einen Entwickler, für den es in den fünf Jahren seiner Existenz existierte, aber nie tatsächlich etwas veröffentlichen konnte. Die Nachricht ist ebenfalls schwer zu akzeptieren, aber Game File merkt an, dass diese Schließung schon seit einiger Zeit bevorsteht.

Der Entwickler wurde gegründet, um "AAA-Open-World-Multiplattform-Spiele" zu produzieren, hat aber nie offiziell ein Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Studio wurde auch in einer Zeit gegründet, in der chinesische Giganten wie Tencent die westliche Expansion erkundeten, was sich jedoch nicht als so erfolgreich erwies wie erwartet, wobei ein Großteil dieser Expansion nun zum Heel und Rückschritt ging, da Entwickler geschlossen und Ressourcen an die asiatische Nation zurückgekehrt wurden.

Entwickler von TiMi Montreal haben die Schließung des Studios bestätigt, aber bisher niemand hat verraten, woran sie gearbeitet haben, sodass dieses Projekt zu einem weiteren großen Rätsel der Videospielbranche wird.