Marvel Studios kehrt im Juli zur San Diego Comic-Con zurück

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Marvel Studios entschieden sich, die San Diego Comic-Con 2025 auszulassen (die eigentliche amerikanische, nicht die spanische Variante in Malaga, die diesen Herbst zurückkehrt), da das Produktionshaus nicht die übliche riesige Auswahl an Nachrichten und Enthüllungen mit seinem Publikum teilen konnte. Das wird sich im kommenden Sommer ändern.

The Wrap hat bekannt gegeben, dass Marvel Studios im Juli erneut Halle H auf der San Diego Comic-Con übernehmen wird, wo sie zweifellos Informationen darüber teilen wollen, was das Marvel Cinematic Universe über Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars in "Phase 7" hinaus bereithält.

Offizielle Informationen darüber, was zu erwarten ist, wurden bisher nicht veröffentlicht, aber Marvel Studios hat eine Menge geplanter Filme geplant, von denen die meisten derzeit noch unbetitelt sind. Es sind drei Filme für 2028 geplant, zum einen, sowie zweifellos weitere Überraschungen für 2027, die derzeit nur Secret Wars vor Ende des Jahres zu erwarten haben.

Was diese Projekte sein werden, bleibt unklar, aber wir wissen, dass ein X-Men-Film in Planung ist, ein dritter Black Panther geplant ist, Blade vielleicht noch nicht ganz tot ist, und man kann andere Kapitel etablierter und fanbeliebter Charaktere wie Spider-Man und The Fantastic Four nie ausschließen. Außerdem gibt es die Vielfalt an TV-Serien in der Pipeline, darunter weitere Daredevil: Born Again, Vision Quest und so weiter.

Marvel Studios hat die genauen Termine noch nicht bestätigt, was zu erwarten ist, aber die San Diego Comic-Con findet vom 23. bis 26. Juli statt.