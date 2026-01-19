Senegal überrascht Marokko im AFCON-Finale mit einem dramatischen Ende

HQ

Der Afrika-Cup endete auf die dramatischste und denkwürdigste Weise mit einer überraschenden Niederlage des Gastgebers Marokko, das in der Nachspielzeit mit 0:1 gegen Senegal verlor.

Der Mangel an Toren in den späteren Phasen des Wettbewerbs (das Halbfinale endete 1:0, 0:0 und Elfmeterschießen) machte das Drama wett, als Senegal ein Tor wegen eines vorherigen Fouls aberkannt wurde. Wenige Minuten später pfiff der VAR einen Elfmeter für Marokko, nachdem El Hadji Malick Diouf Brahim gefoult hatte.

Aus Protest verließen die senegalesischen Spieler das Spielfeld. Das Spiel wurde für etwa 15 Minuten unterbrochen, doch der senegalesische Trainer Pape Bouna Thiaw befahl den Spielern zurückzukehren. Der ehemalige Liverpool-Spieler Sadio Mané, der im Halbfinale gegen Ägypten traf und zum MVP des Turniers gewählt wurde, forderte die Spieler ebenfalls auf, zurückzukehren.

Dann schoss Brahim in "Panenka"-Stil, den Torwart Edouard Mendy mühelos parierte...

Das Spiel endete, es ging in die Verlängerung, und Pape Gueye erzielte in der 94. Minute das Siegtor.

Senegal gewann den Wettbewerb zum zweiten Mal in der Geschichte (nach 2021), während Marokko, das als Favorit galt, zu Hause überrascht wurde, als Real Madrids Stürmer Brahim Díaz nach einer perfekten Torserie in fünf aufeinanderfolgenden Spielen unerklärlicherweise den Elfmeter verfehlte, der ihnen ihre erste AFCON seit 1976 hätte einbringen können.