Mark Rutte warnt, dass die Ukraine den härtesten Winter seit Jahren bevorsteht, da russische Angriffe die Stromversorgung lahmlegen

Russische Drohnen- und Raketenangriffe haben laut ukrainischen Beamten etwa 80 Prozent von Charkiw ohne Strom zurückgelassen, während eisige Temperaturen das Land ergreifen und erneute Angriffe auf die Energieinfrastruktur abzielen. Der Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine verletzte mindestens zwei Menschen und traf über Nacht eine wichtige Energieanlage, wobei die Temperaturen auf minus 14 Grad Celsius sanken. Ähnliche Angriffe in den letzten Wochen haben die Heizung und Stromversorgung in Kiew unterbrochen und die zivile Notlagen während der kältesten Jahreszeit verschärft.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte warnte am Montag, dass die Ukraine ihren "härtesten Winter" seit mehr als einem Jahrzehnt erlebt und die europäischen Gesetzgeber aufforderte, bei der Mobilisierung finanzieller Unterstützung Flexibilität zu zeigen. Im Europäischen Parlament sagte Rutte, Russland ziele gezielt auf zivile Infrastruktur ab, um die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu schwächen, und betonte, dass die Sicherheit der Ukraine direkt mit der ihrer Verbündeten verbunden sei.

Mark Rutte und Wolodymyr Selenskyj // Shutterstock

Die diplomatischen Bemühungen gehen parallel zu den Kämpfen weiter, wobei Rutte sagt, das Ziel der von den USA geführten Gespräche sollte ein Friedensabkommen oder ein langfristiger Waffenstillstand so bald wie möglich sein. Er räumte ein, dass territoriale Fragen weiterhin sehr sensibel seien, und bestand darauf, dass nur Kiew entscheiden könne, ob es einen Kompromiss annehme. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass US-Sicherheitsgarantien daran gebunden sein könnten, dass die Ukraine territoriale Zugeständnisse in östlichen Regionen zustimmt, obwohl diese Behauptungen nicht offiziell bestätigt wurden.

Unterdessen haben russische Angriffe auch Teile der Kiewer Pechersk Lavra, eines Klosters aus dem 11. Jahrhundert und einer der wichtigsten kulturellen und religiösen Stätten der Ukraine, beschädigt. Die russische Militärführung hat weitere territoriale Gewinne in der Ostukraine beansprucht, während die Ukraine und ihre Verbündeten die Berichte auf dem Schlachtfeld bestreiten. Während der Winter sich vertieft und die Infrastruktur weiterhin unter Druck steht, steigen die humanitären und strategischen Einsätze für beide Seiten weiter...