Marco Trungelliti reagiert auf rassistische und respektlose Beleidigungen während des Madrid Open-Spiels gegen Dani Mérida

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Marco Trungelliti, ein 36-jähriger argentinischer Tennisspieler, hat sich über das erste Rundenmatch der Madrid Open äußert, das er am Donnerstag beim Madrid Open gegen Dani Mérida verlor – ein spannendes Match, bei dem Mérida den ersten Satz mit 6:4 gewann, dann Trungelliti den zweiten mit 6:1 gewann und der dritte Satz in einem spannenden Tiebreak entschieden wurde, das 7(8)6(6) endete, nachdem Mérida zwei Matchbälle gerettet hatte, seinen Aufschlag brach und in den Tiebreak ging, wo der Spanier ebenfalls vier Matchbälle rettete.

Die verständliche lokale Unterstützung für den 21-jährigen Mérida, der weltweit auf Platz 1 stand und kürzlich sein erstes ATP-Finale in Bukarest erreichte, verwandelte sich in Respektlosigkeit, als lokale Fans in Madrid Trungelliti ausbuhten, ihn anpfiffen und Geräusche machten, um ihn abzulenken. Trungelliti konfrontierte die Menge, was die Spannungen und Buhrufe nur verstärkte, und spät im dritten Satz setzte er sich hin und weigerte sich, weiterzuspielen, bis sie etwas dagegen unternahmen.

Am Freitag postete der argentinische Spieler auf Instagram eine Geschichte, in der sie kurz über das Spiel sprach. "Zum Abschluss der Sache von gestern Abend. War es beschämend? Ja. War es rassistisch? Ja. Respektlos von Anfang an? Ja. Haben sie etwas dagegen unternommen? Nicht viel. Ist es mir wichtig? Nein."