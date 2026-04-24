Madrid Open Spielplan am Freitag und Samstag, Debüt für Sinner, Zverev, Musetti...

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Die Madrid Open, ATP Masters 1.000, sind in vollem Gange, und die zweite Runde beginnt heute am Freitag, den 24. April, mit der ersten Runde von 64 Spielen, die ebenfalls am Samstag fortgesetzt wird. Heute werden wir das Debüt einiger der topgesetzten Spieler sehen, darunter Jannik Sinner, der seinen ersten Titel in Madrid erringen und ohne Alcaraz oder Djokovic weiter in der Rangliste aufsteigen will.

ATP Madrid Open Spielplan am Freitag, den 24. April:



E. Nava gegen V. Vacherot: 11:00 MESZ / 10:00 BST



H. Hurkacz gegen L. Musetti: 11:00 MESZ / 22:00 Uhr BST



T. Griekspoor gegen D. Džumhur: 11:00 MESZ / 22:00 Uhr BST



J.L. Struff gegen A. Michelsen: 11:00 MESZ / 10:00 BST



D. Lajović gegen A. Rinderknech: 12:10 MESZ / 11:10 BST



J. Lehecka gegen A. Tabilo: 12:10 MESZ / 11:10 BST



E. Møller gegen G. Diallo: 12:10 MEST / 11:10 BST



B. Shelton gegen D. Prižmić: 12:10 MEST / 11:10 BST



A. Fils gegen I. Buse: 13:20 MEST / 12:20 BST



A. Rublev gegen V. Kopriva: 14:30 MESZ / 13:30 BST



S. Ofner gegen T. Etcheverry: 15:00 MES / 14:00 BST



T. Tirante gegen T. Paul: 15:40 CEST / 14:40 BST



J. Sinner gegen B. Bonzi: 16:00 MESZ / 15:00 BST



C. Norrie gegen T. Machac: 16:10 MESZ / 15:10 BST



R. Jodar gegen A. de Minaur: 20:00 MESZ / 19:00 BST



J. Fonseca gegen M. Čilić: 20:10 MEST / 19:10 BST



ATP Madrid Open Spielplan am Samstag, den 25. April:

Die Spielreihenfolge für morgen wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wir kennen die Duelle, die wir erwarten können, darunter das Debüt von Alexander Zverev, Alexander Bublick, Alejandro Davidovich Fokina, Casper Ruud oder Flavio Cobolli.



N. B. Kjær gegen D. Shapovalov



L. Tien gegen A. Vallejo



A. Bublik gegen S. Tsitsipas



K. Khachanov gegen A. Walton



M. Navone gegen A. Zverev



J. Cerundolo gegen L. Darderi



U. Humbert gegen T. Atmane



A. Davidovich gegen P. Carreño



V. Gaubas gegen F. Auger-Aliassime



B. Nakashima gegen A. Blockx



D. Merida Aguilar gegen C. Moutet



F. Cerúndolo gegen Y. Hanfmann



D. Medwedew gegen F. Marozsan



J. Munar gegen C. Ruud



C. Ugo gegen F. Cobolli



M. Damm Jr. gegen J. Menšík



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