Marathon Spielleiter verspricht, dass der Wochenend-Terminkalender des Cryo Archive diskutiert wird

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Während viele zweifellos zu schätzen wissen, dass Marathon s Eröffnungsmonat voller neuer Inhalte und Aktivitäten war, ist die Tatsache, dass zwei der wichtigsten Endgame-Aktivitäten am Wochenende aufeinandertreffen, vielleicht nicht optimal für Spieler, besonders für diejenigen mit begrenzter Zeit.

Wir sprechen natürlich über Cryo Archive und Ranked, und auch über den erstgenannten Modus, denn da das erste Wochenende der Hauptaktivität nun zu Ende ist, hat Game Director Joe Ziegler einige wichtige Bereiche skizziert, die Bungie genau beobachtet.

Zum einen wird die Planung des Modus erwähnt, wobei Bungie prüft, wie man den Modus für diejenigen anwendbar machen kann, die am Wochenende nicht spielen können. Dazu kommt, dass ein Solo-Modus diskutiert wird, damit Fans einsteigen können, ohne ein eigenes Trio zum Spielen zu benötigen. Schließlich wurden Unterprogramme erwähnt, und dies ist ein Bereich, der sich fast sofort verändert, da Ziegler in einem Folgebeitrag erklärt, dass Unterprogramme künftig von jedem Tresor eine 100%ige Drop-Rate erhalten.

Alle anderen Änderungen, da sie bedeutender sind, werden länger in Anspruch nehmen. Hast du am Wochenende Cryo Archive gespielt und was hast du davon gehalten? Falls Sie noch nicht mit Marathon eingestiegen sind, können Sie hier unsere Rezension lesen.