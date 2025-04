Mann, der eine Flasche auf Paris-Roubaix-Sieger Mathieu van der Poel geworfen hat, stellt sich: "Das ist versuchter Totschlag"

HQ

Mathieu Van der Poel hat Paris-Roubaix zum dritten Mal in Folge gewonnen. Der Niederländer, siebenfacher Querfeldein-Weltmeister und Weltmeister im Querfeldein, lieferte sich einen erbitterten Kampf mit Weltmeister Tadej Pogačar, der zum ersten Mal am Monument-Rennen teilnahm, das als eines der härtesten Rennen des Sports gilt. Van der Poel beendete das 259,2 km lange Rennen - davon 55,3 km Kopfsteinpflaster - in 5 Stunden, 31 Sekunden und 27 Millisekunden. Den dritten Platz belegte der dänische Radrennfahrer Mads Pedersen.

Nur 33 km vor dem Ziel wurde Van der Poel von einem Bidon-Wurf eines Zuschauers getroffen. Der Moment wurde von Fernsehkameras festgehalten und blieb auch von den Fernsehzuschauern nicht unbemerkt, die nicht glauben konnten, dass etwas so Unverantwortliches und Gefährliches - für Mathieu und für alle Zuschauer - passiert war. Van der Poel sagte, dass es ihm weh tat, weil die Flasche voll war und es sein Geräusch hätte stören können.

"Ich hoffe, dass sie den Täter finden. Ich denke, er sollte strafrechtlich verfolgt werden, da es sich um einen versuchten Totschlag handelte. Er hat mich direkt ins Gesicht getroffen", sagte der Radfahrer.

Laut der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad (via RTVE) hat sich der Täter selbst gestellt. Die Zeitung zeigt einen anderen Blickwinkel, in dem wir deutlicher sehen können, wie die Flasche auf seine Wange trifft und dann abprallt. Ein etwas anderer Blickwinkel hätte viel schwerwiegendere Folgen haben können. Ein Staatsanwalt von Westflandern sagte, dass der Mann sich selbst bei der Polizei angezeigt habe, seine Identität sei nicht bekannt gegeben worden, aber er bedauere seine Tat sehr und "schäme sich sehr für das, was er am Sonntag aus einem Impuls heraus getan hat". Eine flämische Fangruppe, die angeblich mit dem Mann in Verbindung steht, hat sich von ihm und seinen Taten distanziert.