Im Finale der Europa League stehen sich zwei der schlechtesten Finalisten der Geschichte der Stadt an

Die Saisons von Manchester United und Tottenham Hotspur waren nicht gerade großartig. Ihre Position in der Premier League zeigt, dass sie bei einem engeren Abstiegskampf in ernsthafte Schwierigkeiten hätten geraten können. Trotzdem haben sie es geschafft, das Finale der zweithöchsten europäischen Liga zu erreichen und liegen auf den Plätzen 16 und 17 .

Das Finale, das am Mittwoch, den 21. Mai, um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ im San Mamés Stadion in Bilbao ausgetragen wird, entscheidet darüber, welches Team sich für die Champions League der nächsten Saison qualifiziert. Sieger ist das am schlechtesten platzierte Team, das sich jemals für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert hat.

Angesichts dieses beispiellosen Szenarios ist es erwähnenswert, wer die schlechtesten Europa-League-Sieger der Geschichte waren. Nur zwei Mannschaften haben jemals einen europäischen Titel gewonnen, während sie in ihrer heimischen Liga schlechter als 12. wurden. Am schlechtesten (vor kurzem) war West Ham United, das die Conference League gewann und den 14. Platz belegte. Der am schlechtesten platzierte Europa-League-Sieger der letzten Jahre war Sevilla in der Saison 2022-23 mit Platz 12.

Auf dem Weg ins Finale schaltete Manchester United Real Sociedad und Athletic Club mit Leichtigkeit aus dem Turnier. Dies zeigte deutlich, wie wichtig Budgetunterschiede in diesen Spielen sein können, denn Athletic (eine der besten Mannschaften Spaniens) verlor insgesamt mit 1:7. Die Spurs hatten es leichter, aber das bedeutete nicht, dass sie weniger litten.

Wer wird Ihrer Meinung nach das Finale gewinnen und seine Saison retten?