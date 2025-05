Manchester United hat großen Vorsprung vor Bilbao, aber Amorim weiß, dass sie Glück hatten

HQ

Manchester United hat in England die schlechteste Saison aller Zeiten hinter sich, aber in der Europa League scheinen sie sich in eine weitere, viel gefährlichere Mannschaft zu verwandeln, ein Kandidat für den Gewinn des Pokals, der es ihnen ermöglichen würde, nächstes Jahr in die Champions League zurückzukehren, obwohl sie in der Premier League Vierzehnter sind.

Zu verdanken ist das einem 3:0-Sieg gegen Athletic Bilbao im Halbfinal-Hinspiel der Europa League, das vor einer theoretisch stärkeren Mannschaft ausgetragen wurde, dem Viertplatzierten der Liga, in einer fußballbegeisterten Stadt im Norden Spaniens, Bilbao. Und das in einem Jahr, in dem das Finale der Europa League in ihrem Stadion San Mamés ausgetragen wird.

Das Spiel wurde schon früh aus dem Gleichgewicht gebracht, durch eine Rote Karte für Dani Vivian, der vom Platz gestellt wurde, weil er Rasmus Højlund im Strafraum zu Fall gebracht hatte, und später durch einen Elfmeter, der die Mannschaft von Ernesto Valverde daran hinderte, nach dem ersten Tor von Casemiro zu reagieren.

Ruben Amorim weiß, dass die "Arbeit noch nicht getan" ist und glaubt, dass sie Chancen auf ein weiteres Tor vergeudet haben, da sie wissen, dass sie in den ersten dreißig Minuten des Spiels sehr zu kämpfen hatten. "Sie können das Gleiche im Old Trafford tun, weil sie wirklich stark sind, sie sind wirklich intensiv. Ein Platzverweis kann in unserem Stadion passieren, also müssen wir vorbereitet sein", sagte Amorim und räumte ein, dass "wir es mit ein bisschen Glück geschafft haben, im Spiel zu bleiben, und in einer Situation kann sich alles ändern".

"Wir wollen unseren Fans etwas geben, denn wir spüren diese Unterstützung jeden Tag, egal auf welcher Position wir in der Tabelle stehen", fügte der portugiesische Trainer hinzu.

Das Rückspiel am kommenden Donnerstag wird im Old Trafford ausgetragen, und in Bilbao ist die Maschinerie für das "remontada " bereits in Bewegung...