Manchester United "bereit zu leiden" und trotz Drei-Tore-Führung ins Europa-League-Finale einzuziehen

Das Old Trafford empfängt morgen, Donnerstag, 8. Mai (20.00 Uhr, 21.00 Uhr), den Athletic Club Bilbao zum zweiten Halbfinale der Europa League. Eines, das Manchester United nach dem 3:0-Sieg gegen Athletic in Bilbao letzte Woche sehr gut aufgestellt hat... unterstützt durch eine Rote Karte, die der Rivale zu Beginn der ersten Halbzeit erhielt.

Ruben Amorim, Trainer von Manchester United, der letzte Woche sagte, dass sie "Glück" hatten, weiß auch, dass man nie etwas als selbstverständlich aufgeben darf. Das ist die Aufgabe eines jeden guten Trainers, seinen Rivalen nie zu unterschätzen, aber es gilt besonders für Manchester United, das am Ende einer seiner schlechtesten Saisons aller Zeiten steht, obwohl es so nah an einem europäischen Finale dran ist.

"Wenn man sich unsere Mannschaft anschaut, können wir heute nicht sagen, was passieren wird", sagte der junge portugiesische Trainer und verwies auf jüngste Ergebnisse wie die 3:4-Niederlage gegen Brentford am vergangenen Wochenende, als sie innerhalb von vier Minuten zwei Tore kassierten. "Ich habe das Gefühl, dass wir ein Tor schießen müssen, um in die nächste Runde einzuziehen, und das ist ganz klar die Art und Weise, wie wir das Spiel angehen werden. Wir wissen, dass wir ein wenig leiden müssen, um ins Finale einzuziehen, und wir sind bereit, zu leiden und wir müssen uns in diesem Spiel in den kleinen Details verbessern."

Selbst wenn sie den Wettbewerb gewinnen und im nächsten Jahr eine Abkürzung für die Champions League erhalten, ist Amorim immer noch sehr selbstkritisch und bezieht sich auf das, was er im Januar gesagt hat: "Am Ende dieser Saison können wir die schlechteste Mannschaft in der Geschichte der Premier League sein, aber mit einem europäischen Titel. Das wird nichts ändern."