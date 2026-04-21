Was passiert, wenn Arsenal und Manchester City die Premier League mit denselben Punkten beenden?

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Arsenal und Manchester City führen ein Duell um den Premier-League-Titel, und der 2:1-Sieg von Guardiolas Mannschaft im Etihad bedeutet, dass sie, wenn beide Teams alle ihre kommenden Spiele gewinnen würden (fünf für Arsenal, sechs für City), die Liga mit derselben Punktzahl beenden würden.

Arsenal hat die meiste Zeit der Saison an der Tabellenspitze geführt und ist immer noch die Tabellenführerin, doch ihr Neun-Punkte-Vorsprung wurde in nur einer Woche auf drei Punkte geschrumpft (wobei City ein Spiel weniger hatte). Und das jüngste Sieg-Niederlagen-Verhältnis beider Teams in allen Wettbewerben deutet darauf hin, dass Manchester City in den letzten Wochen besser aufgestellt ist, um mehr Spiele zu gewinnen, wobei Arsenal in den nächsten zwei Wochen den zusätzlichen Druck durch das Champions-League-Halbfinale gegen Atleti ausgesetzt ist.

Aber in einem Szenario, in dem sie alle ihre Spiele oder eine andere Kombination gewinnen würden, um die Liga mit denselben Punkten zu beenden, würde die Liga an das Team mit der besseren Tordifferenz (erzielte Tore minus erzielte Tore) vergeben.

Derzeit sind sie auch in dieser Hinsicht unglaublich nah beieinander: Arsenal hat nach 63 erzielten und 26 Gegentoren eine etwas bessere Tordifferenz von 37. City hat eine GD von 36, mit 65 erzielten Toren, 29 Gegentoren, aber mit einem Spiel weniger. Wenn Manchester City das verspätete Spiel vom Spieltag 31 gegen Crystal Palace mit 1:0 gewinnen würde (immer noch ohne Termin), hätten sie die gleichen Punkte UND die gleiche Tordifferenz!

Weitere Tiebreaker der Premier League:

Im unwahrscheinlichen Fall, dass zwei Teams die Premier League mit denselben Punkten und gleicher Tordifferenz beenden, würde der Titel an das Team mit den meisten Toren vergeben. Derzeit hat Arsenal 63 Tore erzielt, aber City hat noch mehr, 65 Tore.

Im noch unwahrscheinlicheren Fall, dass sie in denselben Kategorien gleichziehen würden, würde der Titel an das Team mit der besseren direkten Bilanz gehen. Und City würde in diesem Szenario gewinnen, nach dem 2:1-Heimsieg am vergangenen Sonntag und dem 1:1-Unentschieden im Emirates Stadium von Arsenal im September 2025. Aber wenn Arsenal dieses Spiel gewonnen hätte, wäre der Titel durch Auswärtstore in diesen direkten Duellen entschieden worden.

Das letzte Mal, dass ein Premier-League-Titel anhand der Tordifferenz entschieden wurde, war 2011/12, als Manchester City Manchester United mit 89 Punkten besiegte, aber einer Tordifferenz von 8. Wer wird Ihrer Meinung nach die Premier League 2025/26 gewinnen?