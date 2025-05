Manchester City enthüllt vor der FIFA Klub-Weltmeisterschaft das neue Heimtrikot für die Saison 2025/26

HQ

Manchester City war eines der ersten großen Teams, das das Haupttrikot für 2025/26 angekündigt hat. Sie taten dies bei einer besonderen Veranstaltung mit ein paar glücklichen Fans, die im Clayton Social Club in Manchester gefilmt wurde, wo sich die Fans normalerweise versammeln, um Spiele zu sehen. Es wurde von Puma entworfen und hergestellt.

Ab heute Morgen ist das neue Heimtrikot im offiziellen Online-Shop erhältlich.

Mit einem Schärpendesign, einem mutigen Schritt für den Verein, aber unter Berücksichtigung der sanften Farben Blau und Weiß, wird dieses neue Trikot bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im kommenden Juni debütieren, einem Wettbewerb, der sich technisch gesehen noch in der aktuellen Saison befindet. Die Verwendung des neuen Trikots wird einen symbolischen Übergang von der schicksalhaften Saison 2024/25 markieren, in der City sehr früh aufgab, und zum Premier-League-Titel, auch wenn sie jetzt gut positioniert sind, um die Saison in den Top 5 zu beenden, was einen Platz in der Champions League im nächsten Jahr rechtfertigt.

Und vergessen wir nicht, dass Manchester City in diesem Jahr im FA-Cup-Finale am kommenden Samstag immer noch die Möglichkeit hat, einen Titel zu gewinnen...