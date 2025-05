FA-Cup-Finale und Premier League vereinbaren am kommenden Wochenende einen wettbewerbsfreien Spielplan, mit einigen Änderungen in letzter Minute

HQ

In England gehen die Fußballwettbewerbe zu Ende, und an diesem Wochenende findet das FA-Cup-Finale zusammen mit dem vorletzten Spieltag der Premier League statt. Es wird jedoch einige geringfügige Terminänderungen geben, also schauen Sie unbedingt nach, wann das FA-Cup-Finale und das Premier-League-Finale stattfinden.

Traditionell findet das Finale des Football Association Cup, des ältesten Fußballwettbewerbs der Welt, am ersten Samstag nach dem Ende der Premier League im Mai statt. Diese Regel wurde jedoch in der Regel aufgrund unterschiedlicher Umstände nicht eingehalten (in der Regel kollidierte sie zeitlich mit Champions-League-Finals oder Europameisterschaften).

Dies führte zu einer offiziellen Änderung, die im vergangenen Jahr als Teil einer Vereinbarung zwischen dem FA Cup und der Premier League zur Verbesserung des Kalenders und der Basis angekündigt und für mindestens sechs Jahre bestätigt wurde: Das FA-Cup-Finale würde nun am vorletzten Wochenende der Premier-League-Saison stattfinden, an einem exklusiven Samstag, an dem keine Premier-League-Spiele am selben Tag stattfinden.

Daher findet das FA-Cup-Finale zwischen Manchester City und Crystal Palace am Samstag um 16:30 Uhr BST im Wembley-Stadion statt. Wenn an diesem Tag keine andere Premier League gespielt wird, wird es auch keine Konkurrenz für das Eurovisionsfinale in Großbritannien geben...

Vorletzter Spieltag der Premier League

Die Regel besagte auch, dass am Freitagabend vor dem Finale keine Spiele der Premier League stattfinden würden, "um sich auf die Vorbereitung des Turniers konzentrieren zu können". Diese Regel wurde in diesem Jahr jedoch nicht eingehalten, und am kommenden Freitag, den 16. Mai, finden zwei Spiele statt: Aston Villa gegen Tottenham (19:30 Uhr BST) und Chelsea gegen Manchester United (20:15 Uhr BST), um Zeit für die europäischen Wettbewerbe zu haben: Tottenham und Manchester United bestreiten am 21. Mai das Finale der Europa League, Chelsea spielt am 28. Mai das Finale der Conference League.

Die restlichen Spiele finden am Sonntag, 18. Mai, statt, mit Ausnahme von Brighton gegen Liverpool (Montag, 19. Mai, 20:00 Uhr BST), Crystal Palace gegen Wolves (Dienstag, 20. Mai, 20:00 Uhr BST) und Manchester City gegen Bournemouth (Dienstag, 20. Mai, 20:00 Uhr BST).

Der letzte Spieltag der Premier League wird wie üblich ein einheitlicher Spieltag am Sonntag, den 25. Mai, sein, wobei jedes Spiel um 16:00 Uhr BST angepfiffen wird.