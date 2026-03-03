Man kann erwarten, dass Cyberpunk 2077 sehr bald zum Game Pass hinzugefügt wird

HQ

Letzten Monat hat Microsoft seine fiktive Figur Melissa McGamepass hervorgeholt. Als der Abonnementdienst neu war, teilte sie oft geleakte E-Mails in sozialen Medien, die Hinweise darauf gaben, was kommen würde. Jetzt ist sie zurück, und erst vor einem Monat hat sie enthüllt, dass Kingdom Come: Deliverance II für Game Pass erscheint – was sich als wahr herausstellte.

Nun hat sich eine neue E-Mail-Konversation online gefunden, und diesmal scheint es um Cyberpunk 2077 zu gehen, einschließlich eines fettgedruckten V, was, wie wir wissen, der Name des Hauptcharakters im Spiel ist. Zu Beginn jedes neuen Monats kündigt Microsoft normalerweise die Spiele an, die für Game Pass erscheinen, daher werden wir wahrscheinlich heute oder morgen eine Ankündigung hören.

Angenommen, Cyberpunk 2077 wird tatsächlich hinzugefügt, wirst du die Gelegenheit nutzen, es zu spielen?