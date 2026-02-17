Kingdom Come: Deliverance II wird wahrscheinlich sehr bald zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Vor etwa 5-6 Jahren hatte das Xbox-Team in den sozialen Medien eine fiktive (wir nehmen an, der Name ist... fragwürdige) Mitarbeiterin namens Melissa McGamePass, die früher kryptische Nachrichten schickte, die Hinweise darauf gaben, was dem Dienst bevorstand. Die Community fand das früher sehr unterhaltsam, und nun wurde Miss McGamePass wiederbelebt.

In einer neuen E-Mail an die Game Pass-Mitarbeiter schreibt sie:

"Ich sollte nicht zu viel sagen, aber wenn du Hunger auf ein spaßiges Abenteuer bekommst, kann ich nur etwas sagen, das gleich auf den Xbox Game Pass ausgeliefert wird."

Die Schreibweise von "delivered" ist unbestreitbar verdächtig ähnlich wie ein Hinweis, und da Kingdom Come: Deliverance bereits im Abonnementdienst verfügbar ist, kann es im Grunde nur um die Fortsetzung Kingdom Come: Deliverance II gehen, oder?

Zu Beginn der zweiten Hälfte jedes Monats kündigt Microsoft normalerweise neue Spiele für den Game Pass an, und da es jetzt ungefähr so weit ist, sollten bald neue Titel vorgestellt werden – und wir glauben, mindestens eines davon zu kennen.