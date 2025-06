Mafia: The Old Country ist Gold geworden

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Spiele kurz vor der Veröffentlichung "gold" werden, was bedeutet, dass ihre Entwicklung abgeschlossen ist und der Titel bereit für die Veröffentlichung ist, wodurch alle Befürchtungen einer Verzögerung effektiv beseitigt werden. Was jedoch sehr überraschend ist, ist, dass ein Spiel sieben Wochen vor der Veröffentlichung Gold erhält...

Genau das ist heute mit Hangar 13 's Mafia: The Old Country passiert, da das Spiel angeblich startklar ist, obwohl die Veröffentlichung sieben Wochen vor heute, am 8. August 2025, liegt.

Ohne die Erwartungen zu hoch zu schrauben, erinnert dies ein wenig an Kingdom Come: Deliverance II, da dieses Spiel Anfang Dezember 2024 mit Gold ausgezeichnet wurde, bevor es etwa acht Wochen später, Anfang Februar, veröffentlicht wurde. Mafia: The Old Country befindet sich nun auf einer ähnlichen Flugbahn, was darauf hindeutet, dass das lineare und fokussiertere Einzelspieler-Spiel in Kampfform sein sollte, wenn es auf den Markt kommt.

Freuen Sie sich auf Mafia: The Old Country ?