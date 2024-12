Kingdom Come: Deliverance II wird eine Woche früher als geplant starten

HQ

Drei Monate sind vergangen, seit wir erfahren haben, dass Kingdom Come: Deliverance II am 11. Februar erscheinen soll, und zwei Monate, seit die Entwickler von Warhorse sagten, dass sie hofften, dass das Spiel auf Konsolen mit 60 fps laufen könnte. Jetzt haben wir großartige Updates zu diesen beiden Dingen.

Warhorse enthüllt, dass das Veröffentlichungsdatum des Spiels nach vorne verschoben wurde, da Kingdom Come: Deliverance II nun am 4. Februar erscheinen wird. Das liegt daran, dass das Spiel bereits Gold geworden ist, so dass das Team in diesen Tagen nur die letzten Fehler ausmerzt und den letzten Feinschliff vornimmt.

Apropos Politur: Uns wurde auch gesagt, dass Kingdom Come: Deliverance II einen Qualitäts- und Leistungsmodus von PS5 und Xbox Series haben wird, was bedeutet, dass diejenigen, die mehr Bilder bevorzugen, tatsächlich in der Lage sein werden, die schöne Welt mit 60 Bildern pro Sekunde zu genießen. PS5 Pro-Besitzer können sich auch auf einige zusätzliche visuelle Leckerbissen freuen, die kurz vor der Veröffentlichung detailliert vorgestellt werden.

Diejenigen unter euch, die danach noch mehr wollen, können sich auf morgen freuen, denn dann bekommen wir einen Story-Trailer und PC/Konsolen-Spezifikationen.