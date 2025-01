Madison Keys triumphiert im Finale der Australian Open über die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka,

HQ

Das erste Grand-Slam-Finale des Jahres 2025 hat uns bereits eine große Überraschung bereitet. Aryan Sabalenka, die Nummer 1 der Welt und Siegerin der letzten beiden Ausgaben der Australian Open, hat keinen Hattrick geschafft und verlor gegen Madison Keys, die vor diesem Finale auf Platz 19 der WTA-Rangliste stand (jetzt ist sie Siebte) und noch nie zuvor ein Major gewonnen hatte.

Keys, die nächsten Monat 30 Jahre alt wird, ist im Alter von 14 Jahren eine der jüngsten Spielerinnen, die jemals ein Match auf WTA-Tour-Niveau gewonnen hat. Ihre Karriere war jedoch eine Achterbahnfahrt: 2016 erreichte sie mit Platz 7 die beste Platzierung aller Zeiten (dieselbe Platzierung wie jetzt), fiel aber aufgrund von Verletzungen aus den Top 50 heraus.

In ihrem zweiten Grand-Slam-Finale (das erste waren die US Open 2017, wo sie gegen Sloane Stephens verlor) hat Keys heute Aryna Sabalenka mit 6:3, 2:6, 7:5 besiegt. Es war kein einfacher Weg, denn zuvor musste Keys die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, besiegen.

Das Ergebnis war vielleicht unerwartet: In ihren fünf vorherigen Begegnungen hatte Sabalenka vier gewonnen, darunter ein herzzerreißendes 0:6, 7:6(1), 7:6(5) im Halbfinale der US Open 2023. Keys' Sieg beweist, dass es nie zu spät ist, es zu versuchen: Laut WTA Tour ist Keys die viertälteste erstmalige Slam-Siegerin in der Open Era und die längste Lücke zwischen den ersten beiden Slam-Finals (2017 bis 2025).

"Es war definitiv ein bisschen frustriert, weil ich so nah dran war, etwas Verrücktes zu erreichen", sagte Sabalenka, nachdem sie Keys umarmt hatte, und ließ ihren Frust aus, als sie den Schläger zertrümmerte. Später erzählte sie: "Das ist definitiv sehr hart. Ich stand da und dachte nur: 'Okay, komm schon, du warst in ihrer Position. Das hat sie verdient. Sie war die bessere Spielerin als du."