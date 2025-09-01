Luis Suárez scheint bei der 0:3-Niederlage von Inter Miami im Finale auf seinen rivalisierenden Trainer zu spucken

HQ

Inter Miami verlor das Ligapokal-Finale gegen die Seattle Sounders mit 0:3 und setzt damit den Trend fort, dass der berühmteste MLS-Klub dominiert und dann in den großen Situationen auseinanderfällt. Der Ligapokal, ein junger Wettbewerb (gegründet 2019) zwischen MLS- und Liga MX-Klubs, war der Ort, an dem Leo Messi 2023 seine erste Trophäe für Inter Miami in die Höhe stemmte. Seitdem hat der Klub jedoch keine großen Trophäen mehr gewonnen: nur den relativ wertlosen Supporter's Shield im Jahr 2024 als bestes Team der East Conference, später scheiterte er lautstark in den Play-offs.

Gestern Abend verlor Inter Miami mit 0:3 gegen die Seattle Sounders, das in Seattle spielte, und endete mit einem großen Kampf zwischen den Spielern. Kameras zeigen, wie Luis Suárez, die 38-jährige Barça-Legende, die keine Konstanz gezeigt hat, Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas am Hals packt und Miamis Sergio Busquets ihn am Kinn trifft. Dann scheint Suárez Sounders-Manager Brian Schmetzer anzuspucken.

Trotz der Niederlage sichert sich Inter Miami mit dem Einzug ins Finale des Ligapokals die Qualifikation für die CONCACAF Champions League im kommenden Jahr.