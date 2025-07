Messi hat mit Inter Miami eine rasende Torserie und bricht damit einen neuen MLS-Rekord

HQ

Nach dem Ausscheiden aus der Klub-WM mit 0:4 gegen PSG haben Inter Miami und Leo Messi keine Zeit verschwendet, um erneut Geschichte in der MLS zu schreiben. Der argentinische Fußballer hat einen neuen Rekord in der "Fußball"-Liga in den Vereinigten Staaten aufgestellt, indem er der erste Fußballer ist, der in der MLS vier Doppelpacks (zwei Tore) in Folge erzielt hat.

Die Serie begann vor der Klub-WM mit einem 4:2 gegen Montréal und einem 5:1 gegen Columbus Crew. Damals bestritt Inter Miami vier Spiele bei der Klub-Weltmeisterschaft, von denen nur eines gewann. Doch zurück in der Liga nahm Messi sofort Fahrt auf und erzielte beim 4:1-Sieg gegen Montréal zwei Tore und gegen New England (2:1) einen weiteren Doppelpack.

Diese Serie macht Inter Miami bereits zur zweitbesten Torjägerin in der MLS, mit 42 Toren nach 18 Spielen, nur hinter den 44 Toren von San Diego FC... nach 21 Spielen. Derzeit ist Inter Miami mit 35 Punkten Fünfter in der East Conference und hat drei Spiele weniger absolviert als die meisten anderen Teams. Wenn sie alle drei Spiele gewinnen würden, wären sie mit 44 Punkten führend, zwei mehr als Cincinnati.

Aber wie sie sehr gut wissen, ist der Gewinn der regulären Saison eine Sache... Und das Überstehen der Play-offs ist eine andere.