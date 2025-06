Luis Enrique erklärt, warum er der Meinung ist, dass Dembélé den Ballon d'Or verdient hat, und zwar nicht nur wegen seiner Tore

HQ

Paris Saint-Germain gewann im Jahr nach Mbappés Abgang endlich den Champions-League-Titel, mit einer Mannschaft ohne klare Stars, außer vielleicht Trainer Luis Enrique, dem Autor der taktischen Arbeit, die eine junge Mannschaft in ein Kraftpaket verwandelte. Aber vielleicht stach ein Spieler aufgrund seiner Torbeteiligungen heraus: Ousmane Dembélé wird mit 33 Toren und 14 Assists, darunter zwei Vorlagen im Finale, als Zweiter des Ballon d'Or gefeiert, ein Rennen, das laut ersten Wetten nur einen anderen Hauptkandidaten, Lamine Yamal, hat.

Für Trainer Luis Enrique besteht kein Zweifel daran, dass sein Spieler, der in Paris viel besser und konstanter spielt als je zuvor in Barcelona, der Gewinner der höchsten individuellen Auszeichnung im Fußball sein sollte, und das nicht nur wegen seiner Tore: "Ich würde den Ballon d'Or an Dembélé für seine Verteidigung geben. Das ist es, worum es bei der Führung eines Teams geht. Er hat den Ballon d'Or ohne Zweifel verdient. Nicht nur für die Titel oder die Ziele. Vor allem für die Art und Weise, wie er sich heute verteidigt hat."

Im Gespräch mit Movistar sagte Luis Enrique: "Dembélé war schon immer ein Phänomen. Die Sache ist die, dass man tiefer graben muss. Um das Beste aus ihm herauszuholen, mussten schwierige Dinge getan und entschieden werden.

Aber er ist ein Anführer, nicht nur durch Worte, sondern auch durch sein Beispiel. Hast du gesehen, wie er unter Druck gesetzt wird? Nenne eine Nummer neun in Europa, die so presst. Wenn man als Anführer so presst, muss der Rest einfach folgen."