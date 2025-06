Die liebevolle Hommage an Luis Enriques verstorbene Tochter durch PSG-Fans beim Champions-League-Finale

HQ

Luis Enrique wurde zum Protagonisten beim Sieg von PSG Champions League. Ohne einen Megastar wie Messi, Neymar oder Mbappé war es ein Triumph der kollektiven Arbeit, des Kompromisses und des taktischen Spiels, der sich in einem 5:0-Sieg niederschlug, dem höchsten Torvorsprung, den es je in einem Champions-League-Finale gab. Und all das verkörpert sich in dem Trainer Luis Enrique, der eine magische und emotionale Nacht erlebte, in der die PSG-Fans seiner verstorbenen Tochter Xana von Herzen Tribut zollten.

Vor zehn Jahren gewann Luis Enrique mit dem FC Barcelona ein weiteres Triple (Meisterschaft, Pokal und Meister). Ein schönes Bild von diesem Spiel war, als seine Tochter Xana eine Flagge auf dem Spielfeld schwenkte. Leider starb Xana 2019 an den Folgen eines Osteosarkoms, einer seltenen Form von Krebs.

Luis Enrique, der ein Trikot mit einer Zeichnung seiner Tochter und dem Logo der von ihm gegründeten Xana-Stiftung trug, die sich der Unterstützung krebskranker Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien widmet, war emotional, als er in der Allianz Arena in München einen Tifo sah, der eine Nachstellung dieser Szene zeigte, wobei Xana ein PSG-Trikot trug.

Auf das Banner in der Pressekonferenz angesprochen, sagte Luis Enrique, dass es eine sehr berührende Hommage sei, fügte aber hinzu: "Ich muss keine Champions League oder ein Spiel gewinnen, um an meine Tochter zu erinnern. Meine Tochter ist immer da und unterstützt die Familie." Er fügte in einem Interview mit Movistar hinzu, dass er seine Tochter "im Sieg und vor allem in der Niederlage" näher fühle.

Luis Enrique hat dieses Gefühl in Bezug auf den Verlust von Xana immer zum Ausdruck gebracht, aber er betonte erneut: "Ich fühle es besonders, wenn wir verlieren. Es geht darum, sich auf all die guten Dinge zu konzentrieren, die wir mit meiner Tochter erlebt haben, und das Positive vom Negativen zu nehmen. Dies ist nicht die Zeit, um traurig oder emotional zu sein. Xana wird immer bei mir und in unserer Familie sein. Es geht darum, es zu genießen."