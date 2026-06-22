Luca Guadagninos Sam Altman-Biopic, der von großen Studios abgelehnt wurde

Luca Guadagninos Artificial, ein Biopic über den OpenAI-CEO Sam Altman mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, sollte Anfang 2027 von Amazon MGM erscheinen. Allerdings hat das Studio den Film kürzlich eingestellt, was wie eine plötzliche und seltsame Entscheidung wirkte, bis man sich daran erinnert, dass Amazon vor ein paar Monaten eine Investition von 50 Milliarden Dollar in OpenAI angekündigt hat.

Jetzt sucht Artificial ein neues Zuhause, wird aber von großen Studios abgelehnt. Netflix, A24, Focus Features und Warner Bros.' Clockwork haben laut Variety alle abgelehnt, den Film zu übernehmen. Es gibt jedoch noch einige Studios, die daran interessiert sind, wobei Mubi und Neon Berichten zufolge Interesse zeigen.

Warum sollten Studios, die entweder schon im Bett sind oder gleich mit KI zusammenarbeiten, versuchen, dieses Biopic über den größten Namen der Technologie zu meiden? Nun, vielleicht wenig überraschend stellt Artificial Altman nicht im besten Licht dar. Altman wird offenbar als pathologischer Lügner dargestellt, und Elon Musk, der ebenfalls im Film auftritt, wird als antipathisch dargestellt.