Stuart Fails To Save the Universe: Staffel 1

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Als bekannt wurde, dass The Big Bang Theory mit einem weiteren Spin-off erweitert wird, diesmal um die Nebenfigur und den Comicladenbesitzer Stuart Bloom, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, warum diese Serie überhaupt gemacht wurde und welche verrückten Führungskräfte sie genehmigt hätten. Zum einen sprechen wir nicht von einem Prequel-Projekt wie Young Sheldon, da dies eine Fortsetzung der Kern- und Hauptserie ist, in der eine Gruppe zurückkehrender Charaktere nicht nur durch das Universum, sondern auch durch das Multiversum geht. Schon wieder, was?

Nachdem ich alle Episoden von Stuart Fails To Save the Universe gesehen habe, habe ich einen seltsamen Eindruck, denn obwohl Schöpfer Chuck Lorre letztlich mit dieser Serie etwas aufgebaut hat, das erzählerischen Inhalt hat und sich nicht wie eine schamlose Erweiterung der Big Bang Theory-Formel anfühlt, ist es auch ein Projekt, das mich völlig verwirrt und verwirrt hat über das, was ich gerade gesehen habe.

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Kurz gesagt, die Handlung dreht sich um Kevin Sussmans Stuart, der damit beauftragt ist, das Universum zu reparieren. Obwohl es nicht direkt gezeigt wird, mischt sich Stuart in eine Erfindung von Sheldon und Leonard ein, die das Universum und die Realität spaltet, und schickt Stuart sowie einige seiner engen Freunde und Bekannten (Lauren Lapkus' Denise, Brian Posehns Bert und John Ross Bowies Kripke) auf ein multiversales Abenteuer, bei dem Kreativität entfalten und freien Lauf werden darf.

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Wir werden in postapokalyptische Welten geführt, eine weitere, die von einer fortschrittlichen KI gesteuert wird, in der die Menschheit die Anatomie von Kühen teilt und andere, die von popkulturellen Werken und Hits inspiriert sind. Ich will nicht zu viel verraten, aber The Big Bang Theory hat sich immer auf Film-, TV- und Comic-Kultur konzentriert, sodass du wahrscheinlich daraus schließen kannst. Wohin auch immer das Abenteuer die Gruppe führt, es überrascht dich fast immer und gibt dir einen Grund, weiter einzuschalten, und im Allgemeinen ist es dieser Wow-Faktor, der Stuart Fails To Save the Universe seinen Zweck verleiht. Es gibt einige Universen und Handlungsstränge, die wirklich herausstechen und zu fesselnden Handlungssträngen führen, besonders wenn bekannte Gesichter und Gastauftritte auftauchen, um die Fans von The Big Bang Theory zufriedenzustellen. Es kann etwas Glückssache sein, aber größtenteils funktioniert dieses Design ziemlich gut.

Aber... wenn die übergeordnete Handlung Gestalt annimmt und der Zuschauer zunehmend mit Informationen über die multiversale Erzählung und die Verbindung zwischen Stuart und der Bande versorgt wird, beginnt die Serie ein wenig zu stolpern. Das liegt hauptsächlich daran, dass es keinen zusammenhängenden Sinn mehr ergibt. Als die letzte Folge zu Ende war, blieben mir unendlich mehr Fragen als zu Beginn, und zwar nicht immer von der guten Art. Kurz gesagt, ich weiß nicht, was diese Serie für die Zukunft von 'The Big Bang Theory-verse' bedeutet. Ich bin wirklich verblüfft über die Geschichte, die Lorre mit dieser Serie erfunden hat.

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Abgesehen von der ungleichmäßigen Erzählung denke ich auch, dass Stuart Fails To Save the Universe ein paar Schwächen in Bezug auf seinen Standard als Fernsehserie hat. Die Hauptdarsteller haben ihre Momente, fühlen sich aber auch als Hauptdarsteller nicht besonders wirkungsvoll an, fast so, als ob ein Element des Impostor-Syndroms sie daran hindert, ihre Vorbilder aus The Big Bang Theory zu ersetzen. Vielleicht liegt es daran, dass diese Hauptfiguren nicht so gut geschrieben sind wie die von TBBT, vielleicht liegt es an einem Leistungsfehler, vielleicht ist es ein langjähriger Meta-Witz, der auf den Personas jedes dieser Charaktere basiert. Unabhängig von der Antwort fällt besonders auf, wenn Cameos auftreten, wenn auch nur für kurze und manchmal verschwenderische Auftritte.

Dennoch ist offensichtlich, dass hinter dieser Serie ein beträchtliches Budget steckt, denn die Kulissen, die Filmqualität und sogar der Einsatz von CGI und Animation sowohl in den regulären Szenen als auch in der Titelsequenz – das alles fühlt sich wie eine Verbesserung gegenüber dem an, was die Fans von The Big Bang Theory erwarteten. Und in einem vertrauten Stil spiegelt sich der Humorstil wider, mit witzigen Sticheleien, intellektuellem Geplänkel, offensichtlichen Wortspielen und popkulturellen Debatten als zentralen Elementen.

Also ja, Stuart Fails To Save the Universe fühlt sich sehr 'The Big Bang Theory' an, und in dieser Hinsicht ist es wirklich hervorragend. Allerdings wird die Handlung zu ungestüm für ihr eigenes Wohl, die Hauptdarsteller sind als Hauptdarsteller nicht die effektivsten, und letztlich ist das Ende so bizarr und verwirrend, dass man einen leicht unzufriedenen Nachgeschmack im Mund hat. Da TBBT eine überdurchschnittliche Comedy-Sitcom war, gibt es vielleicht die Erwartung, dass diese Serie demselben Standard entspricht, und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich von Stuart Fails To Save the Universe etwas enttäuscht bin. Aber das ändert nichts daran, dass die Serie als Serie auf den Fundamenten von The Big Bang Theory aufbaut und kaum versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn das die Zukunft für das 'TBBT-Universum' ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich dafür bleiben werde.