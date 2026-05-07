Logan Paul richtet sich gegen One Piece Fans, die wegen seines kürzlichen Manga-Kaufs für 550.000 Dollar "verärgert" sind

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Logan Paul hat in letzter Zeit Kritik von Manga- und insbesondere von One Piece -Fans auf sich gezogen, nachdem er 550.000 Dollar ausgegeben hatte, um eine Reihe originaler gradierter Manga-Kopien und ähnliche Ausgaben für Dragon Ball zu kaufen.

Nachdem er den Kauf in seinen sozialen Medien bekannt gegeben hatte, zog der Influencer starke Kritik von den Fans der jeweiligen Serie auf sich, worüber Paul während eines Auftritts in seinem Podcast, der von Mike Majlak mitmoderiert wird, aktiv kommentierte.

Laut Dexerto: "Alle Witze beiseite, das ist für mich verrückt.... deshalb habe ich Spaß damit", antwortete Paul. "Bitte nehmt das nicht persönlich, One Piece Gemeinschaft. Ich mag euch tatsächlich, und Gott segne euch. Aber falls du verärgert bist, dass ich ein paar Mangas gekauft habe, weiß ich einfach nicht, wie sehr ich mich darum kümmern sollte.

"Das ist für mich verrückt. Ihr seid keine Torwächter eines Hobbys, das dafür gemacht wurde, dass Menschen lesen, zuschauen, genießen, sammeln und inspiriert werden. Ich bin Sammler und auch jemand, der Autonomie hat und die Live-Action, den Anime schauen und online am Kommentar teilnehmen kann. Ich habe das Recht, all das zu tun."

Wie stehen Sie zu Pauls Hobby, wertvolle Unterhaltungsprojekte zu sammeln?