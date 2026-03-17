Liverpool sollte Florian Wirtz laut Craig Burley verkaufen: "Wenn er nicht trifft, wo sind dann seine Pässe und Dribblings?"

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In der schicksalhaften Liverpool-Saison war einer der am meisten kritisierten Spieler Florian Wirtz, der letzten Sommer für eine Rekordablösesumme von 116 Millionen Pfund – 134,32 Millionen Euro – von Bayer Leverkusen, dem teuersten Spieler in der Geschichte des englischen Fußballs, kam. Doch der offensive Mittelfeldspieler konnte keinen bedeutenden Beitrag zu den amtierenden Premier-League-Champions leisten, die auf den fünften Platz der Premier-League-Tabelle zurückgefallen sind.

Im Oktober wurde er als schlechtester Transfer des Sommers ausgezeichnet, aber die folgenden Monate haben die Meinung der Experten nicht verändert, und ESPN-Experte Craig Burley, ehemaliger schottischer Nationalspieler, der für Chelsea spielte, sagte, er habe "genug davon" (laut Goal.com).

"Was er in Deutschland erreicht hat, hat er in Deutschland erreicht. Das ist Vergangenheit. In diesem Liverpool-Team ist er das absolute Leichtgewicht, das ist unglaublich. Wenn er keine Tore schießt, wo sind dann seine Pässe? Wo sind diese Dribblings und die verwirrenden Läufe, die er in Leverkusen zeigte, wo er drei oder vier Gegner hinterließ und mit klinischer Präzision abschloss? Wo ist das alles?fragte Burley und fügte hinzu, dass ihm "im letzten Drittel so eine Überzeugung fehle, dass es unverständlich sei".

Wenn er sich nicht verbessert, sollte Liverpool ihn verkaufen, sagte Burley. Könnte das möglich sein? Im Gespräch mit Sport1 (über Bulinews) sagte Simon Rolfes, Sportdirektor von Bayer Leverkusen, dass er im Allgemeinen skeptisch gegenüber der Rückholung ehemaliger Spieler sei, aber für Florian Wirtz und Kai Havertz (Arsenal) eine Ausnahme machen würde.

Glauben Sie, dass Florian Wirtz sich letztlich an Liverpool anpassen wird, oder wird er eher früher als später entlassen?